5वीं बार बोनस शेयर दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट नजदीक, शेयरों का भाव 20 रुपये से कम
Bonus Share: एक्सिटा कॉटन 5वीं बार बोनस शेयर देने जा रही है। कंपनी की तरफ इस बार 10 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर मिलेगा। कंपनी ने इस बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। जोकि 14 फरवरी से पहले है।
किस दिन है रिकॉर्ड डेट?
Axita Cotton Ltd ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि 10 शेयर पर 1 शेयर बोनस दिया जाएगा। निवेशकों की योग्यता तय करने के लिए 13 फरवरी की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में इस दिन रहेगा उन्हें ही बोनस शेयर का लाभ मिलेगा।
पहली बार 2019 में कंपनी ने दिया था बोनस शेयर
Axita Cotton Ltd ने 2019 में बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया था। 2022 में कंपनी ने 2 शेयर पर 1 शेयर बोनस दिया था। इसके बाद एक्सिटा कॉटन 2023 में बोनस शेयर दिया। तब कंपनी 3 शेयर पर 1 शेयर बोनस योग्य निवेशकों को दिया था। 2024 में भी कंपनी ने 3 शेयर पर 1 शेयर बोनस दिया था।
इस कंपनी ने 2024 में आखिरी बार डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 0.100 रुपये का डिविडेंड दिया था। बता दें, बीएसई के डाटा के अनुसार 2025 में कंपनी ने बोनस शेयर नहीं दिया था।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?
शुक्रवार को Axita Cotton Ltd के शेयर 3.64 प्रतिशत की गिरावट के बाद बीएसई में 10.32 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले तीन महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 23 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल में यह स्टॉक 5.32 प्रतिशत टूट चुका है। वहीं, दो साल में कंपनी के शेयरों का भाव 45 प्रतिशत गिरा है। बता दें, 5 साल में Axita Cotton Ltd के शेयरों की कीमतों में 525 प्रतिशत की तेजी आई है।
