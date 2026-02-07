Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Axita Cotton Ltd will give 5th time bonus share check record date here
5वीं बार बोनस शेयर दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट नजदीक, शेयरों का भाव 20 रुपये से कम

5वीं बार बोनस शेयर दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट नजदीक, शेयरों का भाव 20 रुपये से कम

संक्षेप:

Bonus Share: एक्सिटा कॉटन 5वीं बार बोनस शेयर देने जा रही है। कंपनी की तरफ इस बार 10 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर मिलेगा। कंपनी ने इस बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। जोकि 14 फरवरी से पहले है।

Feb 07, 2026 04:17 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bonus Share: एक्सिटा कॉटन 5वीं बार बोनस शेयर देने जा रही है। कंपनी की तरफ इस बार 10 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर मिलेगा। कंपनी ने इस बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। जोकि 14 फरवरी से पहले है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

किस दिन है रिकॉर्ड डेट?

Axita Cotton Ltd ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि 10 शेयर पर 1 शेयर बोनस दिया जाएगा। निवेशकों की योग्यता तय करने के लिए 13 फरवरी की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में इस दिन रहेगा उन्हें ही बोनस शेयर का लाभ मिलेगा।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी ने एंकर निवेशकों से जुटाए ₹454 करोड़, 9 फरवरी को खुल रहा IPO

पहली बार 2019 में कंपनी ने दिया था बोनस शेयर

Axita Cotton Ltd ने 2019 में बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया था। 2022 में कंपनी ने 2 शेयर पर 1 शेयर बोनस दिया था। इसके बाद एक्सिटा कॉटन 2023 में बोनस शेयर दिया। तब कंपनी 3 शेयर पर 1 शेयर बोनस योग्य निवेशकों को दिया था। 2024 में भी कंपनी ने 3 शेयर पर 1 शेयर बोनस दिया था।

इस कंपनी ने 2024 में आखिरी बार डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 0.100 रुपये का डिविडेंड दिया था। बता दें, बीएसई के डाटा के अनुसार 2025 में कंपनी ने बोनस शेयर नहीं दिया था।

ये भी पढ़ें:कंपनी के ‘मालिक’ ने खरीदा 3 लाख शेयर, स्टॉक 10% तक उछला

शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?

शुक्रवार को Axita Cotton Ltd के शेयर 3.64 प्रतिशत की गिरावट के बाद बीएसई में 10.32 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले तीन महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 23 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल में यह स्टॉक 5.32 प्रतिशत टूट चुका है। वहीं, दो साल में कंपनी के शेयरों का भाव 45 प्रतिशत गिरा है। बता दें, 5 साल में Axita Cotton Ltd के शेयरों की कीमतों में 525 प्रतिशत की तेजी आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Stock Market Update Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,