Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़AXISCADES Technologies signs MoU with france company
फ्रांस की कंपनी के साथ AXISCADES ने साइन किया MoU, एडवांस ड्रोन को लेकर हुआ एग्रीमेंट

फ्रांस की कंपनी के साथ AXISCADES ने साइन किया MoU, एडवांस ड्रोन को लेकर हुआ एग्रीमेंट

संक्षेप: Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक AXISCADES Technologies को लेकर आज एक बड़ी खबर आई है। फ्रांस की कंपनी के साथ इनकी सब्सडियरी का एक एमओयू साइन किया गया है। जिसके भारत में E-Raptor ड्रोन बनाएगी।

Thu, 6 Nov 2025 05:36 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक AXISCADES Technologies को लेकर आज एक बड़ी खबर आई है। फ्रांस की कंपनी के साथ इनकी सब्सडियरी का एक एमओयू साइन किया गया है। जिसके भारत में E-Raptor ड्रोन बनाएगी। AXISCADES Technologies ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा है कि सब्सिडियरी AXISCADES Aerospace and Technologies ने फ्रांस की इलेक्ट्रॉनिक बर्ड कंट्रोल के साथ एक एमओयू साइन हुआ है। जिसके बाद भारत में ई-रैप्टर ड्रोन बनाया जाएगा। इस ड्रोन का उपयोग सेना के साथ-साथ आम लोग भी कर पाएंगे। भारत की ड्रोन इंडस्ट्री के लिए यह बड़ी बात है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:₹50 से कम की कीमत वाला स्टॉक 15% तक चढ़ा, इजरायल की कंपनी से किया एग्रीमेंट

शेयरों में आज दिखी गिरावट

मार्केट में छाई सुस्ती का असर AXISCADES के शेयरों पर आज गुरुवार को देखने को मिला है। कंपनी के शेयर बीएसई में 1532 रुपये के लेवल पर खुले। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 1538.95 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक पहुंच गया। हालांकि, इसके बाद कंपनी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। जिसकी वजह से स्टॉक का दाम 5 प्रतिशत लुढ़कने के बाद 1538.95 रुपये के लेवल पर बंद हुआ।

ये भी पढ़ें:Yes bank से वेदांता तक, Q2 में LIC ने किन कंपनियों के शेयरों को बेचा और खरीदा

इस साल दिया है 100 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न

AXISCADES Technologies के शेयरों में बीते एक महीने के दौरान 12 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 93 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, इस साल अबतक कंपनी ने 124 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशकों को पैसा 2025 में दोगुना हो गया है। एक साल में AXISCADES Technologies के शेयरों का भाव 184 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 1778.55 रुपये और 52 वीक लो लेवल 421.05 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 6266 करोड़ रुपये का है।

यह उन चुनिंदा कंपनियों में से एक है। जिसने में 5 साल में 3258 प्रतिशत या उससे अधिक का रिटर्न दिया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stock Market Update Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।