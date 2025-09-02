Axiscades Technologies share hit upper circuit today share jumps 1989 percent in 5 years 5 साल में 1989% चढ़ा यह स्टॉक, कंपनी के हाथ लगा कई बड़ा काम, अपर सर्किट पर शेयर, Business Hindi News - Hindustan
5 साल में 1989% चढ़ा यह स्टॉक, कंपनी के हाथ लगा कई बड़ा काम, अपर सर्किट पर शेयर

Axiscades Technologies बीते कुछ सालों में निवेशकों को मोटा रिटर्न देने में सफल रहा है। इस मल्टीबैगर स्टॉक में मंगलवार को 5 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में यह तेजी सोमवार को कंपनी को मिले कई बड़े ऑर्डर हैं। जिसकी जानकारी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद सामने आई।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 03:04 PM
ये भी पढ़ें:50% चढ़ चुका है यह मल्टीबैगर स्टॉक, रिटेल निवेशकों खूब करते हैं इसे पसंद

मिले हैं कई बड़े काम

कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि उन्हें लीडिंग एयरक्राफ्ट ओईएम और एयरक्राफ्ट केबिन इंटीरियर कंपनी से काम मिला है। कंपनी को केबिन मोनूमेंट्स के डिजाइन, एनालिसिस और डेवलपमेंट के साथ-साथ एयरक्राफ्ट सिटिंग, इलेक्रिकल वायरिंग डिजाइन, सिस्टम इंटीग्रेशन का काम मिला है।

इसके अलावा कंपनी ने बताया कि उन्हें सुपर 30 के अपग्रेड प्रोग्राम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स का काम मिला है।

ये भी पढ़ें:₹158 तक जा जाएगा यह ग्रीन एनर्जी स्टॉक! एक्सपर्ट्स बुलिश, आज 2% उछला भाव

शेयरों में लगा 5 प्रतिशत का अपर सर्किट

कंपनी के शेयरों में आज 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। 5 प्रतिशत की उछाल के बाद बीएसई में कंपनी के शेयरों का भाव 1327.85 रुपये के लेवल तक पहुंच गया था। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 88 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 1 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 100.82 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का 52 वीक हाई 1506 रुपये और 52 वीक लो लेवल 421.05 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 5643.05 करोड़ रुपये का है।

5 साल में Axiscades Technologies के शेयरों की कीमतों में 1989 प्रतिशत की तेजी आई है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 105.09 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है।

कंपनी की शेयरहोल्डिंग की बात करें तो जून तिमाही तक प्रमोटर के पास 58.20 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं, पब्लिक के पास 41.80 प्रतिशत हिस्सा है। इससे पहले मार्च तिमाही में कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 59.49 प्रतिशत थी। वहीं, पब्लिक के पास तब 40.51 प्रतिशत हिस्सा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

