ये 3 शेयर अगले हफ्ते बना सकते हैं मोटा पैसा, एक्सपर्ट ने दी दांव लगाने की सलाह! नोट कर लें टारगेट प्राइस

भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मौद्रिक नीति समीक्षा (Policy Review) के बाद निवेशकों के बीच थोड़ी सतर्कता और मुनाफावसूली का माहौल देखा गया। RBI ने ब्याज दरों (Repo Rate) को 5.25% पर बिना किसी बदलाव के स्थिर रखा, लेकिन आने वाले समय में आर्थिक विकास की रफ्तार थोड़ी धीमी रहने और महंगाई बढ़ने की आशंका जताई है। इसके चलते शुक्रवार को बाजार में काफी उतार-चढ़ाव रहा और अंत में सेंसेक्स 116.67 अंक गिरकर 74,243.34 पर और निफ्टी 50 सूचकांक 49.85 अंक की कमजोरी के साथ 23,366.70 के स्तर पर बंद हुआ।

बाजार की इस सुस्ती की मुख्य वजह यह रही कि केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2027 (FY27) के लिए जीडीपी (GDP) ग्रोथ का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। इसके अलावा, वैश्विक कमोडिटी कीमतों और मौसम की अनिश्चितताओं के कारण महंगाई दर के 5.1% तक पहुंचने का अनुमान जताया है।

भले ही बाजार के मुख्य सूचकांक दबाव में दिख रहे हों, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि चुनिंदा शेयरों में अब भी कमाई के बेहतरीन मौके बने हुए हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स रिसर्च प्रमुख राजेश पालविया ने चार्ट्स पर मजबूत मोमेंटम को देखते हुए अगले हफ्ते के लिए 3 बेहतरीन शेयर्स खरीदने की सलाह दी है। आइए इन पर एक नजर डालते हैं।

1- ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड (Zee Entertainment)

मौजूदा भाव (CMP):- ₹112

एक्सपर्ट की राय:- ज़ी एंटरटेनमेंट के शेयर ने डेली चार्ट (Daily Chart) पर ₹100 के कड़े रेजिस्टेंस (रुकावट) जोन को भारी वॉल्यूम के साथ पार कर लिया है, जो बाजार में इसकी मजबूत मांग को दिखाता है।

तकनीकी संकेत:- यह शेयर अपने सभी महत्वपूर्ण मूविंग एवरेजेस (20, 50, 100 और 200-दिन के SMA) से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा RSI और बोलिंगर बैंड (Bollinger Band) जैसे तकनीकी संकेतक भी सभी टाइम फ्रेम्स में तेजी के साफ संकेत दे रहे हैं।

टारगेट और सपोर्ट:- एक्सपर्ट के मुताबिक, इस शेयर में ₹125 से ₹130 तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ इसे ₹105 - ₹100 के जोन में मजबूत सपोर्ट हासिल है।

2- अनंत राज लिमिटेड (Anant Raj Ltd)

मौजूदा भाव (CMP):- ₹567

एक्सपर्ट की राय:- रियल एस्टेट और इंफ्रा सेक्टर से जुड़ी इस कंपनी ने पिछले 7 महीनों से चले आ रहे नीचे की ओर झुके हुए ट्रेंडलाइन (Down-sloping Trendline) को ₹560 के स्तर पर सफलतापूर्वक तोड़ दिया है।

तकनीकी संकेत:- भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम और बोलिंगर बैंड पर मिले 'बाय सिग्नल' से यह साफ है कि शेयर में तेजी की रफ्तार (Momentum) बढ़ रही है। यह स्टॉक भी अपने 20, 50, 100 और 200-दिन के सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर मजबूती से टिका हुआ है।

टारगेट और सपोर्ट:- राजेश पालविया ने इस शेयर के लिए ₹620 से ₹645 का टारगेट दिया है, जबकि इसके लिए पहला मजबूत सपोर्ट ₹560 - ₹555 के पास है।

3- एल्गी इक्विपमेंट्स लिमिटेड (Elgi Equipments)

मौजूदा भाव (CMP):- ₹608

एक्सपर्ट की राय:- एल्गी इक्विपमेंट्स का शेयर डेली और वीकली दोनों चार्ट्स पर लगातार 'हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स' (Higher Tops and Bottoms) का पैटर्न बना रहा है, जो एक बेहद मजबूत अपट्रेंड की निशानी है।

तकनीकी संकेत:- साप्ताहिक चार्ट पर इस शेयर ने ₹590 के स्तर पर एक शानदार 'राउंडिंग बॉटम' (Rounding Bottom) फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तेजी के समय बढ़ते वॉल्यूम से पता चलता है कि बड़े निवेशक इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।

टारगेट और सपोर्ट:- इस शेयर में आने वाले दिनों में ₹650 से ₹675 तक के स्तर देखे जा सकते हैं। गिरावट की स्थिति में इसे ₹600 - ₹590 के स्तर पर अच्छा सपोर्ट मिलेगा।

एक्सपर्ट का कहना है कि इन तीनों ही स्टॉक्स को निवेशकों को मौजूदा भाव पर खरीदने, होल्ड करने या किसी भी छोटी गिरावट पर अपने पोर्टफोलियो में धीरे-धीरे जमा (Accumulate) करने पर विचार करना चाहिए।