इस प्राइवेट बैंक को ₹6489.6 करोड़ का मुनाफा, आज शेयर बने रॉकेट, ₹1500 हुआ टार्गेट

संक्षेप:

Axis Bank Share Price Today: एक्सिस बैंक के शेयर आज रॉकेट बने हैं। इनकी कीमत मंगलवार को शुरुआती कारोबार में करीब 5% से अधिक उछल गई। BSE पर Axis Bank के शेयर 5.32 प्रतिशत बढ़कर 1,327.95 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए। 

Jan 27, 2026 10:48 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
एक्सिस बैंक के शेयर आज रॉकेट बने हैं। इनकी कीमत मंगलवार को शुरुआती कारोबार में करीब 5% से अधिक उछल गई। BSE पर Axis Bank के शेयर 5.32 प्रतिशत बढ़कर 1,327.95 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए। इस प्राइवेट बैंक ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में अपने नेट प्रॉफिट में साल दर साल आधार पर 3% की वृद्धि दर्ज की, जो 6,489.6 करोड़ रुपये रहा। यह वृद्धि कम प्रावधान और नियंत्रित परिचालन खर्चों की वजह से संभव हो सकी। बैंक की शुद्ध ब्याज आय में 5% की वृद्धि हुई, जो 14,286.4 करोड़ रुपये रही।

एसेट क्वालिटी में सुधार

Axis Bank की संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। सितंबर तिमाही की तुलना में सकल एनपीए घटकर 1.40% पर आ गया, जो पिछली तिमाही में 1.46% था। इसी तरह शुद्ध एनपीए भी घटकर 0.42% पर आया, जो पिछली तिमाही 0.44% था।

भविष्य के अनुमान

बैंक को उम्मीद है कि हाल की दरों में कटौती का पूरा असर होने की वजह से निकट भविष्य में मार्जिन पर दबाव बना रहेगा। हालांकि, प्रबंधन को वित्त वर्ष 2027 में सुधार की उम्मीद है और उसने 3.8% शुद्ध ब्याज मार्जिन का लक्ष्य बताया है।

Axis Bank के शेयर खरीदें, बेचें या होल्ड रखें

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज: इस ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि बैंक का मार्जिन वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के दौरान सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएगा। क्रेडिट लागत घटने के साथ, इसमें और कमी की गुंजाइश है। फर्म ने अपने कमाई के अनुमानों में मामूली बदलाव किया है और वित्त वर्ष 2027 में रिटर्न ऑन एसेट्स 1.6% और रिटर्न ऑन इक्विटी 14.4% रहने की उम्मीद है। फर्म ने Axis Bank के शेयरों पर 'न्यूट्रल' रेटिंग बरकरार रखी है और टार्गेट प्राइस 1,400 रुपये प्रति शेयर रखी है।

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज: सीनियर रिसर्च एनालिस्ट आनंद दामा के मुताबिक, Axis Bank के शेयर सस्ते वैल्यूएशन पर कारोबार कर रहे हैं। इसलिए, एमकै ग्लोबल ने शेयर पर 'खरीदें' की सिफारिश बरकरार रखी है और टार्गेट प्राइस बढ़ाकर 1,475 रुपये प्रति शेयर कर दी है।

नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज: नुवामा ने कहा कि Axis Bank ने दो तिमाहियों में जमा और ऋण वृद्धि में अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन किया है। बेहतर वृद्धि और स्थिर संपत्ति गुणवत्ता को देखते हुए, फर्म ने Axis Bank के शेयरों पर अपनी रेटिंग 'होल्ड' से बढ़ाकर 'खरीदें' कर दी है और टार्गेट प्राइस बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति शेयर कर दी है।

शेयर का हालिया रिकॉर्ड

Axis Bank के शेयर की कीमत पिछले एक महीने में 7% से अधिक बढ़ी है और छह महीने में 23% से अधिक का उछाल आया है। एक साल में इस शेयर ने करीब 40% की बढ़त दर्ज की है और पिछले पांच वर्षों में 100% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

