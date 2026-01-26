₹6489 करोड़ का हुआ दिग्गज बैंक को प्रॉफिट, अब कल फोकस में रहेंगे शेयर

संक्षेप: एक्सिस बैंक ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। बैंक की मुनाफे में सालाना आधार पर हल्की बढ़त देखने को मिली है। दिसंबर तिमाही में एक्सिस बैंक का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट करीब 3% बढ़कर ₹6,489.57 करोड़ रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही में ₹6,303.77 करोड़ था।

Axis Bank Q3 Result: एक्सिस बैंक ने दिसंबर तिमाही (Q3FY26) के नतीजे जारी कर दिए हैं। बैंक की मुनाफे में सालाना आधार पर हल्की बढ़त देखने को मिली है। दिसंबर तिमाही में एक्सिस बैंक का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट करीब 3% बढ़कर ₹6,489.57 करोड़ रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही में ₹6,303.77 करोड़ था। हालांकि, तिमाही आधार पर देखें तो बैंक की कमाई में तेज सुधार देखने को मिला है। सितंबर तिमाही के मुकाबले मुनाफा 27% उछलकर आया है, जो बैंक के ऑपरेशनल प्रदर्शन में सुधार का संकेत देता है, भले ही फंडिंग कॉस्ट का दबाव बना रहा हो।

क्या है डिटेल नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) पर ऊंचे ब्याज खर्च का असर दिखा। दिसंबर तिमाही में बैंक का इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़कर ₹17,987.84 करोड़ हो गया, जो पिछले साल ₹17,348.09 करोड़ था। इसी वजह से NIM यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.64% पर रहा। वहीं, बैंक की इंटरेस्ट इनकम ₹32,274 करोड़ रही, जिसमें सालाना आधार पर 4.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह बढ़त मुख्य रूप से लोन बुक के विस्तार की वजह से आई है। जमा पर ऊंची ब्याज दरों के चलते ब्याज खर्च में भी इजाफा हुआ है।

एसेट क्वालिटी की बात करें तो एक्सिस बैंक की स्थिति स्थिर बनी हुई है। दिसंबर 2025 के अंत तक ग्रॉस एनपीए घटकर 1.40% रह गया, जो पिछले साल 1.46% था। हालांकि नेट एनपीए बढ़कर 0.42% हो गया, जो सालभर पहले 0.35% था, लेकिन तिमाही आधार पर इसमें ज्यादा बदलाव नहीं दिखा। बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेश्यो 16.55% रहा, जो मजबूत बैलेंस शीट को दर्शाता है। वहीं, 9 महीनों में बैंक का मुनाफा 10% घटा है, जिसका कारण ज्यादा प्रावधान रहा, जबकि कुल आय में 4% की बढ़त दर्ज की गई।