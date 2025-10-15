26% गिरा इस बैंक का मुनाफा, ब्रोकरेज ने कहा-मुहूर्त ट्रेडिंग में इसके शेयर खरीदो
संक्षेप: एक्सिस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 26 प्रतिशत घटकर 5090 करोड़ रुपये रह गया। इस बीच, एक ब्रोकरेज ने बैंक के शेयर को दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग में खरीदने की सलाह दी है।
Axis bank Q2 result: प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी (जुलाई-सितंबर) तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 26 प्रतिशत घटकर 5090 करोड़ रुपये रह गया। इससे पिछले साल की इसी तिमाही में बैंक का प्रॉफिट 6,917.57 करोड़ रुपये रहा था। इस बीच, एक ब्रोकरेज ने बैंक के शेयर को दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग में खरीदने की सलाह दी है।
एक्सिस बैंक के शेयर का हाल?
वर्तमान में एक्सिस बैंक के शेयर की बात करें तो यह बिकवाली मोड में था। सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को एक्सिस बैंक के शेयर की कीमत 0.65% टूटकर 1169 रुपये पर बंद हुआ। इस बीच, ब्रोकरेज जेएम फाइनेंशियल ने दिवाली 2025 पर मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए चुनिंदा स्टॉक में एक्सिस बैंक को शामिल किया है। ब्रोकरेज ने शेयर का टारगेट प्राइस 1330 रुपये तय किया है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1,247 रुपये है। शेयर के 52 हफ्ते का लो 934 रुपये है।
बैंक का ग्रॉस एनपीए
बैंक ने बताया कि तिमाही में उसकी शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) 13,745 करोड़ रुपये रही जो पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में दो प्रतिशत अधिक है। एक्सिस बैंक की परिचालन आय जुलाई-सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर तीन प्रतिशत घटकर 10,413 करोड़ रुपये रह गई। वहीं, बैंक की सितंबर, 2025 के अंत तक सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) 1.46 प्रतिशत रहीं। वहीं शुद्ध एनपीए 0.44 प्रतिशत रहा जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 0.34 प्रतिशत था। बैंक ने कहा कि उसने इस तिमाही में लगभग 3,265 करोड़ रुपये के एनपीए बट्टे खाते में डाले। ग्रॉस एनपीए के अनुपात के रूप में कंपनी का प्रावधान कवरेज 70% रहा जबकि जून तिमाही में यह 71% और पिछले वर्ष की तिमाही में 77% था।
सितंबर 2025 तक एक्सिस बैंक की बैलेंस शीट सालाना आधार पर 11% बढ़कर 16.76 लाख करोड़ रुपये हो गई। कुल जमा तिमाही-दर-तिमाही 4% और महीने के अंत में सालाना आधार पर 11% बढ़ा। इसमें चालू खाता जमा सालाना आधार पर 13%, बचत जमा तिमाही-दर-तिमाही 4% और सालाना आधार पर 6% बढ़ा, जबकि सावधि जमा तिमाही-दर-तिमाही 4% और सालाना आधार पर 12% बढ़ा।