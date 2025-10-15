Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Axis bank Q2 result profit falls 26 percent YoY to 5090 crore rs share decline target price here

26% गिरा इस बैंक का मुनाफा, ब्रोकरेज ने कहा-मुहूर्त ट्रेडिंग में इसके शेयर खरीदो

संक्षेप: एक्सिस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 26 प्रतिशत घटकर 5090 करोड़ रुपये रह गया। इस बीच, एक ब्रोकरेज ने बैंक के शेयर को दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग में खरीदने की सलाह दी है।

Wed, 15 Oct 2025 06:11 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
26% गिरा इस बैंक का मुनाफा, ब्रोकरेज ने कहा-मुहूर्त ट्रेडिंग में इसके शेयर खरीदो

Axis bank Q2 result: प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी (जुलाई-सितंबर) तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 26 प्रतिशत घटकर 5090 करोड़ रुपये रह गया। इससे पिछले साल की इसी तिमाही में बैंक का प्रॉफिट 6,917.57 करोड़ रुपये रहा था। इस बीच, एक ब्रोकरेज ने बैंक के शेयर को दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग में खरीदने की सलाह दी है।

एक्सिस बैंक के शेयर का हाल?

वर्तमान में एक्सिस बैंक के शेयर की बात करें तो यह बिकवाली मोड में था। सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को एक्सिस बैंक के शेयर की कीमत 0.65% टूटकर 1169 रुपये पर बंद हुआ। इस बीच, ब्रोकरेज जेएम फाइनेंशियल ने दिवाली 2025 पर मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए चुनिंदा स्टॉक में एक्सिस बैंक को शामिल किया है। ब्रोकरेज ने शेयर का टारगेट प्राइस 1330 रुपये तय किया है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1,247 रुपये है। शेयर के 52 हफ्ते का लो 934 रुपये है।

बैंक का ग्रॉस एनपीए

बैंक ने बताया कि तिमाही में उसकी शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) 13,745 करोड़ रुपये रही जो पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में दो प्रतिशत अधिक है। एक्सिस बैंक की परिचालन आय जुलाई-सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर तीन प्रतिशत घटकर 10,413 करोड़ रुपये रह गई। वहीं, बैंक की सितंबर, 2025 के अंत तक सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) 1.46 प्रतिशत रहीं। वहीं शुद्ध एनपीए 0.44 प्रतिशत रहा जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 0.34 प्रतिशत था। बैंक ने कहा कि उसने इस तिमाही में लगभग 3,265 करोड़ रुपये के एनपीए बट्टे खाते में डाले। ग्रॉस एनपीए के अनुपात के रूप में कंपनी का प्रावधान कवरेज 70% रहा जबकि जून तिमाही में यह 71% और पिछले वर्ष की तिमाही में 77% था।

सितंबर 2025 तक एक्सिस बैंक की बैलेंस शीट सालाना आधार पर 11% बढ़कर 16.76 लाख करोड़ रुपये हो गई। कुल जमा तिमाही-दर-तिमाही 4% और महीने के अंत में सालाना आधार पर 11% बढ़ा। इसमें चालू खाता जमा सालाना आधार पर 13%, बचत जमा तिमाही-दर-तिमाही 4% और सालाना आधार पर 6% बढ़ा, जबकि सावधि जमा तिमाही-दर-तिमाही 4% और सालाना आधार पर 12% बढ़ा।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।