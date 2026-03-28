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Axis बैंक की 2 कंपनियां शेयर बाजार में होंगी लिस्ट, CEO ने बता दिया पूरा प्लान

Mar 28, 2026 10:52 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक की दो सहायक कंपनियों में एक एक्सिस फाइनेंस को अगले 2 से 2.5 वर्षों में शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की योजना है। वहीं, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को Max फाइनेंशियल सर्विस के साथ रिवर्स मर्ज कर लिस्ट करने की तैयारी है।

Axis बैंक की 2 कंपनियां शेयर बाजार में होंगी लिस्ट, CEO ने बता दिया पूरा प्लान

अगर सबकुछ ठीक रहा तो प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक की दो सहायक कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होंगी। जानकारी के मुताबिक एक्सिस फाइनेंस को अगले 2 से 2.5 वर्षों में शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की योजना है। वहीं, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को Max फाइनेंशियल सर्विस के साथ रिवर्स मर्ज कर लिस्ट करने की तैयारी है। इसके संकेत एक्सिस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चौधरी ने दिए हैं।

क्या कहा सीईओ ने?

अमिताभ चौधरी इस बात से भी बेहद उत्साहित हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को मर्जर और एक्विजिशन (M&A) के लिए फंड देने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा- हमने पहले ही अपने अंदर एक M&A ग्रुप बना लिया है। मनीकंट्रोल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा- मुझे लगता है कि हम शायद उन गिने-चुने बैंकों में से एक हैं जिनके पास प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज है, इसलिए हम किसी भी खरीदार के पास जाकर उन्हें पूरे डेब्ट स्पेस और यहां तक कि इक्विटी स्पेस में भी हर तरह के समाधान दे सकते हैं।

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उन्होंने बताया कि हम M&A (विलय और अधिग्रहण) के क्षेत्र पर काफी सक्रियता से नजर रख रहे हैं। हमारा मानना ​​है कि इस तरह के सौदों से प्रमोटरों के साथ हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे।

बैंक का परफॉर्मेंस

बैंक के हालिया प्रदर्शन की बात करें तो दिसंबर तिमाही के दौरान 14% डिपॉजिट ग्रोथ और 15% लोन ग्रोथ रहा, जो प्रतिस्पर्धियों से बेहतर रही। हालांकि, बैंक के सीईओ ने चेतावनी दी कि अगर वैश्विक युद्ध लंबा चलता है तो लोन ग्रोथ में कुछ सुस्ती आ सकती है। इसके बावजूद उन्होंने यह भी कहा कि कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से कंपनियों की वर्किंग कैपिटल जरूरतें बढ़ सकती हैं, जिससे लोन की मांग में उछाल भी आ सकता है। एनपीए या लोन स्ट्रेस को लेकर भी चौधरी ज्यादा चिंतित नहीं हैं। हालांकि, जमा (डिपॉजिट) की लागत और मार्जिन पर असर इसका असर पड़ने की आशंका है।

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बैंक का प्लान

हाल ही में एक्सिस बैंक ने बताया कि वह अपनी एनबीएफसी इकाई एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड (एएफएल) में कारोबार वृद्धि के लिए अगले एक वर्ष में राइट्स इश्यू के माध्यम से 1,500 करोड़ रुपये निवेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने कहा कि यह निवेश एएफएल के राइट्स इश्यू के जरिये किया जाएगा।

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बता दें कि एएफएल, बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। बैंक ने कहा कि 31 मार्च 2027 तक एक या अधिक किश्तों में 1,500 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 10 मार्च 2026 को पत्र के माध्यम से मंजूरी दी थी। एएफएल का कारोबार वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में 2,504 करोड़ रुपये रहा जबकि समूचे वित्त वर्ष 2024-25 में यह 4,296 करोड़ रुपये रहा था।

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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