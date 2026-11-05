एक्सिस बैंक दीवाली ऑफर्स: 100% कार लोन और 30 मिनट में अमाउंट ट्रांसफर, होम लोन पर 12 EMI की छूट
मुख्य बातें
- एक्सिस बैंक की कार लोन स्कीम के तहत, ग्राहकों को व्हीकल की ऑन-रोड कीमत का 100% तक फाइनेंस मिल सकता है
- लोन की रकम 30 मिनट के अंदर जारी कर दी जाती है
- कुछ चुनिंदा कार मॉडलों पर, नियम और शर्तों के साथ, ग्राहक प्रोसेसिंग फीस और एडिशनल चार्जेस में 50% की छूट पा सकते हैं
लोगों की दीवाली को शानदार बनाने के लिए अब एक्सिस बैंक (Axis Bank) भी शानदार ऑफर लेकर आई है। दरअसल, दीवाली से पहले बैंक ने अपने रिटेल और बिजनेस बैंकिंग प्रोडक्ट्स पर कई तरह के फेस्टिव ऑफर पेश किए हैं। इन ऑफर्स में कार और टू-व्हीलर लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन और क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स शामिल हैं। ET ऑटो की एक रिपोर्ट के मुताबिक, व्हीकल फाइनेंस स्कीम में लोन को जल्दी मंजूरी और पेमेंट का तुरंत डिस्बर्समेंट शामिल है। इसके साथ, प्रोसेसिंग फीस और दूसरे एडिशनल चार्ज में कमी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए स्पेशल प्राइसिंग जैसे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं।
कार लोन स्कीम के बेनिफिट
एक्सिस बैंक की कार लोन स्कीम के तहत, ग्राहकों को व्हीकल की ऑन-रोड कीमत का 100% तक फाइनेंस मिल सकता है। लोन की रकम 30 मिनट के अंदर जारी कर दी जाती है। कुछ चुनिंदा कार मॉडलों पर, नियम और शर्तों के साथ, ग्राहक प्रोसेसिंग फीस और एडिशनल चार्जेस में 50% की छूट पा सकते हैं। साथ ही, इंटरेस्ट रेट में 10 बेसिस पॉइंट की छूट भी ले सकते हैं। एक्सिस बैंक के अनुसार, कार लोन चुकाने का टेन्योर को 8 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, नियम और शर्तों के तहत 24 महीने के बाद लोन समय से पहले फोरक्लोजर पर कोई फीस नहीं लगेगी।
टू-व्हीलर लोन स्कीम के बेनिफिट
जो ग्राहक टू-व्हीलर खरीदने का मन बना रहे हैं उन्हें एक्सिस बैंक 30 मिनट के अंदर लोन की रकम जारी कर रहा है। सुपरबाइक लोन के लिए ब्याज दरें 10.75% सालाना से शुरू होती हैं, जबकि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वालों को कीमत पर 0.5% की छूट मिल सकती है। इसके सटीक इंटरेस्ट रेट के लिए आप एक्सिस बैंक के किसी भी ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं।
दूसरे प्रोडक्ट्स पर स्कीम के बेनिफिट
बैंक ने अलग-अलग तरह के लोन प्रोडक्ट्स पर कई अन्य ऑफर भी पेश किए हैं। जैसे, डोमेसि्टिक एजुकेशन लोन 7.25% सालाना से शुरू होने वाली इंटरेस्ट रेट पर उपलब्ध हैं। इनमें प्रोसेसिंग फीस जीरो से शुरू होती है। वहीं, एलिजिबिल इंटरनेशनल एजुकेशन लोन एस्प्रेंट्स को लागू दरों पर 0.25% की छूट मिल सकती है। छोटे व्यवसायों के लिए, बैंक कुछ चुनिंदा सिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट्स की लॉगिन फीस पर 50% की छूट दे रहा है। इसमें कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और टर्म लोन शामिल हैं। बैंक ने बताया कि यह खास ऑफर 31 दिसंबर तक वैलिड है। इन पर नॉर्मल प्रोसेसिंग फीस लागू रहेगी।
क्रेडिट कार्ड से जुड़े बेनिफिट
दीवाली के मौके पर एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रैवल, शॉपिंग, लाइफस्टाइल और होम फर्निशिंग जैसी चीजों पर 200 से ज्यादा फेस्टिव ऑफर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। चुनिंदा ब्रांड्स पर खरीदारी और EMI ट्रांजेक्शन करने पर 20% तक की छूट और दूसरे बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं।
होम लोन पर बेनिफिट
होम लोन के लिए, बैंक ने लॉगिन फीस 999 रुपए + GST तय की है। बैंक के इस ऑफर में 12 EMI की छूट और प्रिंसिपल अमाउंट का तेजी से भुगतान करने की सुविधा भी शामिल है, जो लागू नियमों और शर्तों के अधीन है। ये ऑफर लोन लेने की शुरुआती लागत को कम करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, लोन लेने से पहले ग्राहकों को इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस, अन्य खर्चों और कुल भुगतान राशि की अच्छी तरह से तुलना कर लेनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें