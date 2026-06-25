पहले ही दिन 100% का फायदा, 400 रुपये के पार पहुंच गया 208 रुपये का शेयर

Avience Biomedicals IPO: एविएंस बायोमेडिकल्स के शेयरों ने बाजार में उतरते ही धमाल मचा दिया है। कंपनी के शेयरों ने पहले ही दिन निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है। IPO में एविएंस बायोमेडिकल्स के शेयर का दाम 208 रुपये था। कंपनी के शेयर गुरुवार को 90 पर्सेंट के फायदे के साथ 395.20 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। बाजार में लिस्ट होते ही कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट और चढ़कर 414.95 रुपये पर जा पहुंचे हैं। यानी, एविएंस बायोमेडिकल्स के शेयर पहले ही दिन अपने IPO प्राइस के मुकाबले करीब 100 पर्सेंट उछल गए हैं।

385 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ कंपनी का आईपीओ

एविएंस बायोमेडिकल्स के आईपीओ (Avience Biomedicals IPO) पर टोटल 385.32 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों या रिटेल इनवेस्टर्स की कैटेगरी में 401.36 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) का कोटा 597.23 गुना सब्सक्राइब हुआ। एविएंस बायोमेडिकल्स के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के कोटे में 196.77 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 1200 शेयर हैं। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में 2,49,600 रुपये का निवेश करना पड़ा।

क्या करती है एविएंस बायोमेडिकल्स?

एविएंस बायोमेडिकल्स (Avience Biomedicals) की शुरुआत जून 2024 में हुई है। एविएंस बायोमेडिकल्स एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है। मोलेक्युलर डायग्नोस्टिक सॉल्यूशंस की मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और एक्सपोर्ट में कंपनी का स्पेशलाइजेशन है। इसके अलावा, बायोटेक्नोलॉजी, जेनोमिक्स और IVD इंडस्ट्री पर कंपनी का फोकस है। कंपनी के प्रॉडक्ट्स पैथोलॉजी लैब्स, माइक्रोबायोलॉजी लैब्स, हॉस्पिटल्स और रिसर्च सेंटर्स की जरूरतों को पूरा करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा, कंपनी मेडिकल इक्विपमेंट के डिस्ट्रीब्यूटर्स और ट्रेडर्स के रूप में भी काम करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उत्तर प्रदेश के नोएडा में है।

IPO से जुटाए पैसों का क्या करेगी कंपनी?

IPO से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल एविएंस बायोमेडिकल्स एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के कैपिटल एक्सपेंडिचर की फंडिंग में करेगी। साथ ही, कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल से जुड़ी जरूरतों और जनरल कॉरपोरेट पर्पज में करेगी।