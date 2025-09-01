फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी का शेयर आज 5% चढ़ा, मोदी और जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात का असर

फाइटर जेट J-10 बनाने वाली कंपनी Avic Chengdu Aircraft के शेयरों में आज 5.89 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस उछाल के पीछे की वजह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रेसीडेंटी शी जिनपिंग के बीच एससीओ समिट के दौरान हुई मुलाकात है।

फाइटर जेट J-10 बनाने वाली कंपनी Avic Chengdu Aircraft के शेयरों में आज 5.89 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस उछाल के पीछे की वजह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रेसीडेंटी शी जिनपिंग के बीच एससीओ समिट के दौरान हुई मुलाकात है। दोनों नेताओं के बीच 31 अगस्त को द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। बता दें, फाइटर जेट बनाने वाली इस कंपनी का सेयर 5.89 प्रतिशत की तेजी के साथ सोमवार को 108.22 युआन पर पहुंच गया है।

दोनों नेताओं के बीच एससीओ समिट से अलग मुलाकात हुई। दोनों देशों के नेता आपसी समझ और सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारत और चीन के बीच करीबियां बढ़ी हैं। बता दें, 7 साल के बाद पीएम मोदी चीन के दौरे पर थे। इससे पहले वो जापान की यात्रा पर भी गए थे।

क्या रहा है कंपनी के शेयरों का ट्रेंड? यह स्टॉक तब चर्चा में आया जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के खिलाफ युद्ध के मौदान में जे-10 विमानों को उतारा। हालांकि, यह भारतीय सेनाओं का पराक्रम के आगे बुरी तरह से पिट गया। Avic Chengdu Aircraft के शेयरों में बीते एक महीने में 29 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में 77 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है।

दुनिया की भी इस मीटिंग पर निगाह एक्सपर्ट्स का मानना है कि शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी वेस्टर्न और अमेरिकी प्रेशर के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने को लेकर उत्सुक दिखे। इस मुलाकात पर दुनिया की नजर थी। खासतौर पर अमेरिका की निगाह थी। बता दें, रूस से तेल के खरीदने की वजह से अमेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत की अतिरिक्त पेनाल्टी वाली टैरिफ लगा दी है। जिसकी वजह से अब भारत अमेरिका में एक्सपोर्ट करने पर 50 प्रतिशत का टैरिफ भुगतान कर रहा है। जोकि बांग्लादेश सहित कई अन्य देशों की तुलना में यह काफी अधिक है।