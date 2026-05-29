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10 टुकड़ों में शेयरों का बंटवारा, मिलेंगे 1 पर 10 शेयर फ्री, स्टॉक का भाव 20 रुपये से कम

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक अवि पॉलीमर्स के शेयरों में आज शुक्रवार को अपर सर्किट लगा है। कंपनी के शेयरों का बंटवारा 10 हिस्सों में होने जा रहा है। वहीं, कंपनी 1 पर 10 शेयर बोनस के तौर पर दे रही है। 

10 टुकड़ों में शेयरों का बंटवारा, मिलेंगे 1 पर 10 शेयर फ्री, स्टॉक का भाव 20 रुपये से कम

Multibagger Stock: बाजार में गिरावट के बीच आज सस्ता स्टॉक AVI Polymers के शेयरों में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। कंपनी ने बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट पर बड़ा अपडेट दिया है। जिसकी वजह से मल्टीबैगर स्टॉक में फिर से तेजी दर्ज की गई है। बता दें, 1 साल में इस मल्टीबैगर स्टॉक की कीमतों में 100 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है।

10 टुकड़ों में बटने जा रहा है शेयर

AVI Polymers के शेयरों का 10 हिस्सों में बंटवारा होने जा रहा है। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये हो जाएगी।

1 पर 10 शेयर बोनस शेयर दे रही है कंपनी

कंपनी ने निवेशकों के लिए बोनस शेयर देने का फैसला किया है। 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 10 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट और बोनस इश्यू के लिए भी तक रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है।

शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?

आज शुक्रवार को AVI Polymers के शेयर बीएसई में 13.77 रुपये के स्तर पर ओपन हुए थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 15.21 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। अपर सर्किट लगने की वजह से दोबारा आज शेयरों की खरीद और बिक्री नहीं हो सकेगी।

इस साल अबतक कंपनी के शेयरों की कीमतों में 60 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। 1 साल में AVI Polymers के शेयरों का दाम 138 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 7 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। बता दें, AVI Polymers का 52 वीक हाई 29.41 रुपये और 52 वीक लो लेवल 5.43 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 143.10 करोड़ रुपये का है।

लॉन्ग टर्म में कैसा है प्रदर्शन

दो साल में AVI Polymers के शेयरों का भाव 133 प्रतिशत बढ़ा है। 5 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 123 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 10 सालों में यह मल्टीबैगर स्टॉक 376 प्रतिशत का रिटर्न पोजीशनल निवेशकों को दिया है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स 183 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में काफी अधिक है।

प्रमोटर्स घटा रहे हिस्सेदारी

बीएसई के डाटा के अनुसार प्रमोटर्स की कंपनी में कुल हिस्सेदारी 1.10 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक की कंपनी में हिस्सेदारी 98.90 प्रतिशत है। इससे पहले दिसंबर तिमाही तक कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 25.19 प्रतिशत थी। तब की पब्लिक की हिस्सेदारी 74.81 प्रतिशत थी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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