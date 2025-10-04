Avenue Supermarts Ltd revenue jumps 15 percent stock surged 24 percent DMart का रेवन्यू 15% बढ़ा, इस साल 24% चढ़ा स्टॉक, अब सोमवार को दिखेगी हलचल, Business Hindi News - Hindustan
DMart का रेवन्यू 15% बढ़ा, इस साल 24% चढ़ा स्टॉक, अब सोमवार को दिखेगी हलचल

DMart Share Price: डी मार्ट की मालिकाना हक वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स (Avenue Supermarts Ltd) ने दूसरी तिमाही का बिजनेस अपडेट दिया है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि उनका रेवन्यू सितंबर तिमाही के दौरान 15.43 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 16218.79 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 06:40 PM
DMart का रेवन्यू 15% बढ़ा, इस साल 24% चढ़ा स्टॉक, अब सोमवार को दिखेगी हलचल

DMart Share Price: डी मार्ट की मालिकाना हक वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स (Avenue Supermarts Ltd) ने दूसरी तिमाही का बिजनेस अपडेट दिया है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि उनका रेवन्यू सितंबर तिमाही के दौरान 15.43 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 16218.79 करोड़ रुपये पहुंच गया है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि एक साल पहले कंपनी का रेवन्यू (ऑपरेशन्स) 14,050.32 करोड़ रुपये था।

तिमाही के अंत में कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, “30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए ऑपरेशन्स से कंसॉलिडेटेड रेवन्यू 16,218.79 करोड़ रुपये रहा।” तिमाही आधार पर डी-मार्ट का रेवन्यू 1.8 प्रतिशत बढ़ा। बात दें, सितंबर 2025 तक डी-मार्ट के स्टोर्स की कुल संख्या 432 थी।

शेयर बाजार में इस कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा है?

एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर 0.17 प्रतिशत की तेजी के साथ 4417.55 रुपये के लेवल पर बंद था। पिछले 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 6 प्रतिशत से अधिक की उछाल देखने को मिल चुकी है। वहीं, 2025 में यह स्टॉक 24 प्रतिशत का रिटर्न अबतक दे चुका है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 10.58 प्रतिशत टूटा है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 1.56 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में कहीं अधिक है।

Avenue Supermarts Ltd का 52 वीक हाई 5011 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 3337.10 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 2.87 लाख करोड़ रुपये का है। बता दें, 5 साल में एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के शेयरों में 102 प्रतिशत की तेजी आई है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 109 प्रतिशत की उछाल दर्ज किया गया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

