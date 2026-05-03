राधाकिशन दमानी की कंपनी के नेट प्रॉफिट में 19.70% का इजाफा, कल फोकस में रहेंगे शेयर
D-Mart Q4 results: ऐवन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड ने दी जानकारी में बताया है कि मार्च तिमाही में कुल नेट प्रॉफिट 19.70 प्रतिशत बढ़ा है। जनवरी से मार्च के दौरान कंपनी का कुल नेट प्रॉफिट 656 करोड़ रुपये रहा है।
D-Mart Q4 results: राधाकिशन दमानी की मालिकाना हक वाली कंपनी ऐवन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड (Avenue Supermarts Ltd) ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 19.70 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। मार्च तिमाही में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 656.42 करोड रुपये रहा है। एक साल पहले इसी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च तिमाही में 550.79 करोड़ रुपये रहा था।
कितना रहा है रेवन्यू? (Avenue Supermarts Ltd Q4 Results)
डी मार्ट को ऑपरेट करने वाली संस्था ऐवन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड का रेवन्यू (ऑपरेशंस) से 17683.86 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 18.90 प्रतिशत की बढ़ा है। इसके पहले के वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 14871.86 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, टैक्स भुगतान के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्च तिमाही में 3.7 प्रतिशत बढ़ा है।
जनवरी से मार्च के दौरान ऐवन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड का कुल खर्च 16797.86 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 18.50 प्रतिशत बढ़ चुका है। मार्च क्वार्टर के दौरान कंपनी की कुल इनकम 17702.03 करोड़ रुपये रहा है।
वित्त वर्ष 2026 में क्या रही है स्थिति (Avenue Supermarts Ltd financial condition)
बीते वित्त वर्ष के दौरान कंपनी का प्रॉफिट 2969.86 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 9.7 प्रतिशत अधिक है। वहीं, इस पूरे वित्त वर्ष में कंपनी ने 68,894.84 करोड़ रुपये की कमाई की है। जोकि 15.80 प्रतिशत अधिक है।
कंपनी की तरफ से बताया गया है कि मार्च तिमाही में कुल 58 नए स्टोर्स खोले गए हैं। जिसके बाद डी मार्ट के स्टोर्स की संख्या 500 क्रॉस कर गई है।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (Avenue Supermarts Ltd Share performance)
गुरुवार को बाजार के बंद होने के समय पर 0.06 प्रतिशत की गिरावट के बाद 4590.70 रुपये के स्तर पर यह स्टॉक था। बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 15.89 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक 9.62 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। कंपनी का 52 वीक हाई 4916.30 रुपये और 52 वीक लो लेवल 3528.65 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 2.99 लाख करोड़ रुपये का है।
3 साल में ऐवन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 30.69 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 5 साल में इस स्टॉक का भाव 60.60 प्रतिशत बढ़ा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।