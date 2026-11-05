एक दिन में 2031% उछला ₹2 वाला शेयर, इतनी बड़ी तेजी के क्या हैं कारण?
मुख्य बातें
- पहली नजर में यह तेजी किसी बड़े कारोबारी बदलाव या कंपनी से जुड़ी बेहतरीन खबर का नतीजा लग सकती है लेकिन इसके पीछे अलग ही वजह है
Avenique Share Price: वैसे तो अमेरिका के मिडटर्म चुनाव नतीजे के बाद गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार गुलजार रहा लेकिन इस तेजी वाले माहौल में भी एक शेयर Avenique लिमिटेड ने निवेशकों को चौंका दिया। दरअसल, बीएसई इंडेक्स पर इस कंपनी के शेयर में 2031% का उछाल दिख रहा था। पहली नजर में यह तेजी किसी बड़े कारोबारी बदलाव या कंपनी से जुड़ी बेहतरीन खबर का नतीजा लग सकती है लेकिन इसके पीछे अलग ही वजह है। आइए इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं।
शेयर का परफॉर्मेंस
बीएसई पर गुरुवार को यह शेयर अपनी आखिरी क्लोजिंग प्राइस ₹2 से सीधे ₹40.60 पर खुला। इंट्रा-डे के दौरान शेयर 2031% उछाल के साथ ₹42.63 पर पहुंच गया। यह गुरुवार को शेयर की क्लोजिंग प्राइस भी है। शेयर में आई इस तेजी से उन निवेशकों को बड़ा फायदा हुआ होगा जिनके पोर्टफोलियो में यह शेयर पहले से ही रहे होंगे।
अचानक तेजी की वजह?
Avenique के शेयर में आई इस तूफानी तेजी को समझने के लिए कंपनी से जुड़ी कुछ हलचल को जान लेना जरूरी है। दरअसल, बीएसई ने 28 अक्टूबर 2026 को एक नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में कंपनी के शेयरों से ट्रेडिंग सस्पेंशन हटाने और 5 नवंबर से दोबारा कारोबार शुरू करने की जानकारी दी थी। कंपनी ने सालाना लिस्टिंग फीस से जुड़ी प्रक्रिया पूरी की थी। इसी के बाद स्टॉक एक्सचेंज से हरी झंडी मिली।
-कंपनी के शेयरों की संख्या में भी बड़ा बदलाव हुआ। शेयर संख्या में बदलाव के लिए NCLT की ओर से मंजूर रेजोल्यूशन प्लान भी अहम है। इस योजना के तहत कंपनी के पुराने 5,46,56,000 शेयरों को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद कंपनी की ओर से 2 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 5 लाख नए शेयर जारी किए गए।
-5 नवंबर को कंपनी के बोर्ड ने सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए 6:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की सिफारिश भी की। इसके तहत पात्र सार्वजनिक शेयरधारकों को उनके पास मौजूद प्रत्येक एक शेयर पर छह अतिरिक्त शेयर देने का प्रस्ताव है।
- बोनस का यह प्रस्ताव प्रमोटर और प्रमोटर समूह को छोड़कर अन्य सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए है। इसके लिए 7 दिसंबर 2026 को एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) आयोजित करने का प्रस्ताव है।
बता दें कि Avenique लिमिटेड के शेयरों को BSE के XT ग्रुप में ट्रेडिंग की अनुमति मिली। यह ट्रेडिंग टू ट्रेड सेगमेंट है, जिसमें शेयरों की खरीद-बिक्री पर सामान्य इंट्राडे ट्रेडिंग की सुविधा नहीं होती। स्टॉक एक्सचेंज उन शेयरों को इस ग्रुप में डाल देते हैं जिनमें अचानक बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव होता है या किसी तरह की असामान्य हलचल दिखती है। इसका मकसद निवेशकों के हितों की रक्षा करना होता है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें