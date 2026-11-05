एक दिन में 2031% उछला ₹2 वाला शेयर, इतनी बड़ी तेजी के क्या हैं कारण?

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Avenique Share Price: वैसे तो अमेरिका के मिडटर्म चुनाव नतीजे के बाद गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार गुलजार रहा लेकिन इस तेजी वाले माहौल में भी एक शेयर Avenique लिमिटेड ने निवेशकों को चौंका दिया। दरअसल, बीएसई इंडेक्स पर इस कंपनी के शेयर में 2031% का उछाल दिख रहा था। पहली नजर में यह तेजी किसी बड़े कारोबारी बदलाव या कंपनी से जुड़ी बेहतरीन खबर का नतीजा लग सकती है लेकिन इसके पीछे अलग ही वजह है। आइए इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं।

शेयर का परफॉर्मेंस बीएसई पर गुरुवार को यह शेयर अपनी आखिरी क्लोजिंग प्राइस ₹2 से सीधे ₹40.60 पर खुला। इंट्रा-डे के दौरान शेयर 2031% उछाल के साथ ₹42.63 पर पहुंच गया। यह गुरुवार को शेयर की क्लोजिंग प्राइस भी है। शेयर में आई इस तेजी से उन निवेशकों को बड़ा फायदा हुआ होगा जिनके पोर्टफोलियो में यह शेयर पहले से ही रहे होंगे।

अचानक तेजी की वजह? Avenique के शेयर में आई इस तूफानी तेजी को समझने के लिए कंपनी से जुड़ी कुछ हलचल को जान लेना जरूरी है। दरअसल, बीएसई ने 28 अक्टूबर 2026 को एक नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में कंपनी के शेयरों से ट्रेडिंग सस्पेंशन हटाने और 5 नवंबर से दोबारा कारोबार शुरू करने की जानकारी दी थी। कंपनी ने सालाना लिस्टिंग फीस से जुड़ी प्रक्रिया पूरी की थी। इसी के बाद स्टॉक एक्सचेंज से हरी झंडी मिली।

-कंपनी के शेयरों की संख्या में भी बड़ा बदलाव हुआ। शेयर संख्या में बदलाव के लिए NCLT की ओर से मंजूर रेजोल्यूशन प्लान भी अहम है। इस योजना के तहत कंपनी के पुराने 5,46,56,000 शेयरों को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद कंपनी की ओर से 2 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 5 लाख नए शेयर जारी किए गए।

-5 नवंबर को कंपनी के बोर्ड ने सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए 6:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की सिफारिश भी की। इसके तहत पात्र सार्वजनिक शेयरधारकों को उनके पास मौजूद प्रत्येक एक शेयर पर छह अतिरिक्त शेयर देने का प्रस्ताव है।

- बोनस का यह प्रस्ताव प्रमोटर और प्रमोटर समूह को छोड़कर अन्य सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए है। इसके लिए 7 दिसंबर 2026 को एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) आयोजित करने का प्रस्ताव है।

बता दें कि Avenique लिमिटेड के शेयरों को BSE के XT ग्रुप में ट्रेडिंग की अनुमति मिली। यह ट्रेडिंग टू ट्रेड सेगमेंट है, जिसमें शेयरों की खरीद-बिक्री पर सामान्य इंट्राडे ट्रेडिंग की सुविधा नहीं होती। स्टॉक एक्सचेंज उन शेयरों को इस ग्रुप में डाल देते हैं जिनमें अचानक बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव होता है या किसी तरह की असामान्य हलचल दिखती है। इसका मकसद निवेशकों के हितों की रक्षा करना होता है।