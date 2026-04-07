Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

1 पर 3 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, आज बड़ा दिन, 6 महीने में पैसा किया दोगुना

Apr 07, 2026 08:44 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

Bonus Share: Avax Apparels and Ornaments Ltd के शेयर एक्स-बोनस ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी ने एक शेयर पर 3 शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया है। 6 महीने में इस स्टॉक की कीमतों में 100% से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

1 पर 3 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, आज बड़ा दिन, 6 महीने में पैसा किया दोगुना

Bonus Share: Avax Apparels and Ornaments Ltd के शेयर आज स्टॉक मार्केट में एक्स-बोनस ट्रेड करने जा रहा है। कंपनी की तरफ से एक शेयर पर 3 शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया गया है। बता दें, यह मल्टीबैगर स्टॉक पहली बार शेयर बाजारों में एक्स-बोनस ट्रेड कर रहा है।

ये भी पढ़ें:10 टुकड़ों में बंट चुका है शेयर, 1 साल में किया पैसा डबल, कीमत 30 रुपये से कम

1 शेयर पर 3 शेयर बोनस दे रही कंपनी

एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर एक शेयर 3 शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया गया है। इस बोनस के लिए कंपनी ने 7 अप्रैल 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया गया था। जोकि आज है।

इसी साल कंपनी के शेयर एक्स-स्प्लिट ट्रेड किया था। मार्च के महीने में कंपनी के शेयरों का बंटवारा हुआ था। जिसके तब शेयरों को दो टुकड़ों में बांट दिया गया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 5 रुपये प्रति शेयर हो गया था।

ये भी पढ़ें:6 महीने में पैसा डबल, 50 रुपये से कम की कीमत वाले स्टॉक में आज लगा अपर सर्किट

शेयरों का प्रदर्शन रहा है शानदार

सोमवार को मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर Avax Apparels and Ornaments Ltd के शेयर 5 प्रतिशत की गिरावट के बाद 159.60 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। आज एक्स-बोनस ट्रेड करने की वजह से कंपनी के शेयरों का भाव 39.90 रुपये के लेवल पर था। पिछले एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 11.20 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है 3 महीने में यह स्टॉक 65.50 प्रतिशत बढ़ा है।

6 महीने से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 152 प्रतिशत का फायदा हुआ है। एक साल में Avax Apparels and Ornaments Ltd के शेयरों का भाव 181 प्रतिशत बढ़ा है।

ये भी पढ़ें:सोने और चांदी की कीमतों में उछाल, गोल्ड 2384 रुपये और सिल्वर ₹6368 हुआ महंगा

कंपनी की शेयरहोल्डिंग में कोई बदलाव नहीं

सितंबर 2025 की शेयरहोल्डिंग के अनुसार इस कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 41.97 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 58.03 प्रतिशत हिस्सा है। पिछली तीन तिमाही के दौरान कंपनी की शेयरहोल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Bonus Bonus Share Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,