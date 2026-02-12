70% तक चढ़ गया यह शेयर, लगातार 4 दिन से है तेजी, इस खबर का असर

संक्षेप: कंपनी का EBITDA 9.4% बढ़कर ₹176 करोड़ हो गया और सबसे बड़ी बात यह रही कि मार्जिन 500 बेसिस प्वाइंट बढ़कर 12.7% पर पहुंच गया। बेहतर मार्जिन से साफ है कि कंपनी लागत पर नियंत्रण रखने में सफल रही है।

Avanti Feeds share price: झींगा (श्रिम्प) कारोबार से जुड़ी अवंति फीड्स के शेयरों में जोरदार तेजी का सिलसिला लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। गुरुवार, 12 फरवरी को शेयर 17% उछलकर ₹1,395 के अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। दिलचस्प बात यह है कि जहां व्यापक बाजार सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था, वहीं अवंति फीड्स निवेशकों की खास पसंद बना रहा। हालिया सकारात्मक खबरों और बेहतर नतीजों के चलते शेयर में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिल रही है, जिससे इसमें बुल रन बरकरार है।

कंपनी ने दी जानकारी कंपनी ने बुधवार को दिसंबर तिमाही (Q3) के नतीजे जारी किए, जो उम्मीद से बेहतर रहे। अवंति फीड्स का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा बढ़कर ₹163 करोड़ हो गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹141 करोड़ था। वहीं ऑपरेशंस से होने वाली कुल आय भी बढ़कर ₹1,384 करोड़ पहुंच गई, जो एक साल पहले ₹1,366 करोड़ थी। कंपनी का EBITDA 9.4% बढ़कर ₹176 करोड़ हो गया और सबसे बड़ी बात यह रही कि मार्जिन 500 बेसिस प्वाइंट बढ़कर 12.7% पर पहुंच गया। बेहतर मार्जिन से साफ है कि कंपनी लागत पर नियंत्रण रखने में सफल रही है।

क्या है डील इस तेजी के पीछे एक और बड़ा कारण भारत और अमेरिका के बीच हुआ अंतरिम ट्रेड डील है। पहले भारतीय झींगा निर्यात पर 50% तक टैरिफ लग रहा था, जिससे उद्योग को भारी नुकसान हुआ था। FY25 में करीब 48% भारतीय झींगा निर्यात अमेरिका जाता है, ऐसे में ऊंचे टैरिफ के कारण कई ऑर्डर रुके, किसानों को कम दाम मिले और लगभग ₹2,000 करोड़ का स्टॉक अटका या दूसरी जगह भेजना पड़ा। अब टैरिफ घटकर 18% होने से निर्यातकों को बड़ी राहत मिली है। यही वजह है कि एक्वाकल्चर सेक्टर के शेयरों में नई जान आई है।