भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर आ सकती है गुड न्यूज, इन कंपनियों के शेयरों में तूफानी तेजी

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर आ सकती है गुड न्यूज, इन कंपनियों के शेयरों में तूफानी तेजी

संक्षेप: झींगे के फीड और प्रोसेस्ड झींगों का निर्यात करने वाली कंपनियों के शेयर बुधवार को 10 पर्सेंट तक उछल गए हैं। कारोबारी माहौल बेहतर होने की उम्मीद में इन कंपनियों के शेयरों में यह तेजी देखने को मिली है।

Wed, 19 Nov 2025 03:24 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन फूड्स और कोस्टल कॉरपोरेशन के शेयरों में बुधवार को जबरदस्त तेजी आई है। इन कंपनियों के शेयर बुधवार को 10 पर्सेंट तक उछल गए हैं। कारोबारी माहौल बेहतर होने की उम्मीद में इन कंपनियों के शेयरों में यह तेजी आई है। अवंती फीड्स के शेयर 10 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 849.85 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर जून 2025 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। अवंती फीड्स के शेयरों का औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम बुधवार को 9 गुना से ज्यादा उछल गया। अवंती फीड्स झींगों के लिए फीड बनाती और बेचती है। साथ ही, प्रोसेस्ड झींगों का एक्सपोर्ट करती है।

झींगा फीड, झींगा निर्यात करने वाली कंपनियों के शेयरों में इस वजह से तेजी
बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का पहला चरण लगभग होने के करीब है और यह कई भारतीय प्रॉडक्ट्स पर वॉशिंगटन की तरफ से लगाए गए रेसिप्रकल टैरिफ का समाधान करेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर आप तभी अच्छी खबर सुनेंगे जब यह समझौता उचित, न्यायसंगत और संतुलित होगा। 27 अगस्त 2025 से अमेरिका ने भारत से होने वाले झींगों के आयात पर 50 पर्सेंट का टैरिफ (25 पर्सेंट की बेस लेवी और 25 पर्सेंट पेनल्टी) लगा दिया था। इसके अलावा, झींगों के इंपोर्ट पर 2.49 पर्सेंट की एंटी-डंपिंग ड्यूटी और 5.77 पर्सेंट की काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगती है, जिससे भारतीय झींगों के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी का प्रभावी बोझ बढ़कर 58.26 पर्सेंट पहुंच जाता है।

52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंचे एपेक्स फ्रोजन के शेयर
एपेक्स फ्रोजन फूड्स लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को अच्छी तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर उछाल के साथ 306 रुपये पर जा पहुंचे हैं। एपेक्स फ्रोजन फूड्स के शेयरों ने 52 हफ्ते का अपना नया हाई बनाया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 179.20 रुपये है। कोस्टल कॉरपोरेशन के शेयर बुधवार को 8 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 45.85 रुपये पर जा पहुंचे हैं। जील एक्वा के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 11.89 रुपये पर पहुंच गए हैं।

(भाषा के इनपुट के साथ)

