10% तक लुढ़क गया यह शेयर, 86% गिर गया है कंपनी का प्रॉफिट

संक्षेप: कंपनी की कमाई में लगातार गिरावट निवेशकों की चिंता बढ़ा रही है। दिसंबर तिमाही में कंपनी की ऑपरेशंस से आय ₹51.71 करोड़ रही, जो सालाना आधार पर करीब 27 फीसदी कम है। इससे पहले दिसंबर 2024 की तिमाही में कंपनी ने ₹70.68 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया था।

Avantel LTD Share: एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की कंपनी एवेंटेल लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार, 27 जनवरी 2026 को जोरदार बिकवाली देखने को मिली। कंपनी के दिसंबर 2025 तिमाही (Q3FY26) के नतीजे उम्मीद से काफी कमजोर रहे, जिसके बाद शेयर करीब 10 फीसदी तक टूट गया। दोपहर 1:25 बजे NSE पर एवेंटेल का शेयर 7.15 फीसदी गिरकर ₹126.5 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि पिछले सत्र में इसका बंद भाव ₹136.23 था। इस दौरान जहां निफ्टी50 0.22 फीसदी की तेजी के साथ 25,102 के स्तर पर था, वहीं एवेंटेल के शेयर निवेशकों को निराश करते नजर आए। गिरावट के बाद कंपनी का मार्केट कैप घटकर करीब ₹3,364 करोड़ रह गया है।

शेयरों के हाल अगर शेयर के पिछले प्रदर्शन पर नजर डालें तो तस्वीर और भी कमजोर दिखती है। एवेंटेल का शेयर अपने 52 हफ्तों के उच्च स्तर ₹215 (10 अक्टूबर 2025) से अब तक करीब 43 फीसदी टूट चुका है। कंपनी की कमाई में लगातार गिरावट निवेशकों की चिंता बढ़ा रही है। दिसंबर तिमाही में कंपनी की ऑपरेशंस से आय ₹51.71 करोड़ रही, जो सालाना आधार पर करीब 27 फीसदी कम है। इससे पहले दिसंबर 2024 की तिमाही में कंपनी ने ₹70.68 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया था। तिमाही-दर-तिमाही आधार पर भी रेवेन्यू में करीब 6.7 फीसदी की गिरावट आई है। यह लगातार तीसरी तिमाही है जब एवेंटेल की आय में क्रमिक गिरावट देखने को मिली है।

दिसंबर तिमाही के नतीजे मुनाफे के मोर्चे पर स्थिति और ज्यादा कमजोर रही। Q3FY26 में एवेंटेल का नेट प्रॉफिट 86 फीसदी गिरकर ₹2.74 करोड़ रह गया, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी ने ₹20.08 करोड़ का मुनाफा कमाया था। EBITDA भी सालाना आधार पर 60 फीसदी घटकर ₹12.96 करोड़ रह गया, जो दिसंबर 2024 में ₹32.56 करोड़ था। कमजोर मार्जिन और घटती कमाई से साफ है कि कंपनी को या तो मांग में कमी का सामना करना पड़ रहा है या फिर प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन में दिक्कतें आ रही हैं।