Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Avantel Ltd gets 3 36 crore rupee work order share jumps 11403 percent in 10 years

11403% बढ़ा स्टॉक, अब कंपनी को DRDO से मिला ₹3.36 करोड़ का काम, शेयरों का भाव ₹200 से कम

मल्टीबैगर स्टॉक Avantel Ltd को DRDO की तरफ से एक बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है। कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज के साथ साझा किया है। इस वर्क ऑर्डर का असर कंपनी के शेयरों पर दिख रहा है। बीएसई में यह स्टॉक 149.85 रुपये के लेवल पर खुला था।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 04:25 PM
11403% बढ़ा स्टॉक, अब कंपनी को DRDO से मिला ₹3.36 करोड़ का काम, शेयरों का भाव ₹200 से कम

मल्टीबैगर स्टॉक Avantel Ltd को DRDO की तरफ से एक बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है। कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज के साथ साझा किया है। इस वर्क ऑर्डर का असर कंपनी के शेयरों पर दिख रहा है। बीएसई में यह स्टॉक 149.85 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 152.20 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बता दें, मार्केट के बंद होने के समय पर कंपनी का शेयर 1.84 प्रतिशत की तेजी के साथ 151.85 रुपये के लेवल पर था।

कंपनी को मिला है 3.36 करोड़ रुपये का काम

Avantel Ltd को DRDO की तरफ से 3.36 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को SATCOM Waveform के डेवलपमेंट, पोर्टिंग और टेस्टिंग का काम मिला है। इससे पहले कंपनी को 11 अगस्त को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से 10.11 करोड़ रुपये का काम मिला था। यानी इस महीने दूसरा बड़ा ऑर्डर कंपनी के हाथ लगा है।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा?

बीते 3 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 18 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 6 महीने में Avantel Ltd के शेयरों का भाव 35 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 14 प्रतिशत गिरा है। कंपनी का 52 वीक हाई 190.95 रुपये और 52 वीक लो लेवल 90.30 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 4023.56 करोड़ रुपये का है।

10 साल में 11403% बढ़ा

2 साल में Avantel Ltd के शेयरों की कीमतों में 86 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 2365 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 10 साल में Avantel Ltd के शेयरों का भाव 11403 प्रतिशत चढ़ा है।

इसी साल जून के महीने में Avantel Ltd के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 0.20 रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

