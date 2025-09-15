Avance Technologies share hitting upper circuit from last 43 days stock price below 5 rupee 43 दिन से छोटकू से शेयर पर लग रहा अपर सर्किट, 5 रुपये से भी कम है कीमत, Business Hindi News - Hindustan
43 दिन से छोटकू से शेयर पर लग रहा अपर सर्किट, 5 रुपये से भी कम है कीमत

Penny Stock: 5 रुपये से कम की कीमत वाले पेनी स्टॉक Avance Technologies के शेयरों में सोमवार को एक बार फिर से अपर सर्किट लगा है। यह लगातार 43वां कारोबारी दिन था जब कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 03:04 PM
Penny Stock: 5 रुपये से कम की कीमत वाले पेनी स्टॉक Avance Technologies के शेयरों में सोमवार को एक बार फिर से अपर सर्किट लगा है। यह लगातार 43वां कारोबारी दिन था जब कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा है। बीएसई में कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगने के बाद यह स्टॉक 2.33 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। यह कंपनी का 52 वीक हाई है। बता दें, कंपनी का 52 वीक लो लेवल 0.52 रुपये है। इस लेवल पर कंपनी के शेयर अप्रैल 2025 में थे।

जिन निवेशकों ने 52 वीक लो लेवल पर Avance Technologies के शेयर खरीदे होंगे और उन्होंने उस वक्त पर 10,000 रुपये का निवेश किया होगा उनका इंवेस्टमेंट अब बढ़कर 4,48,000 रुपये हो गया है।

किस महीने में कितना चढ़ा यह शेयर

सितंबर के महीने में अबतक Avance Technologies के शेयरों में 21 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, अगस्त के महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 37 प्रतिशत चढ़ा था। इससे पहले जुलाई के कंपनीमें कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 16 प्रतिशत, मई में 17.5 प्रतिशत और अप्रैल में 7 प्रतिशत का रिटर्न दिया था।

2025 में अबतक Avance Technologies के शेयरों की कीमतों में 164 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 161 प्रतिशत बढ़ा है। 3 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 5725 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

बोनस शेयर भी दे चुकी है कंपनी

Avance Technologies ने 2009 में बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 4 शेयर बोनस के तौर पर दिया था। वहीं, 2023 में इस मल्टीबैगर पेनी स्टॉक के शेयरों को दो बार बंटवारा हुआ। पहली बार कंपनी के शेयरों को 2 हिस्सों में बांटा गया। तो वहीं दूसरी बार कंपनी के शेयरों को 5 हिस्सों में बांटा गया था। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद Avance Technologies के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गई थी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

