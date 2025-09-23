₹2 के शेयर में 51 दिन से लगातार लग रहा अपर सर्किट, 396% चढ़ गया है भाव

पिछले कुछ समय में कंपनी ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न भी दिए हैं। बीते 3 महीने में यह 249% बढ़ा है, जबकि 6 महीने में 297% और 1 साल में 190% की तेजी दर्ज की गई है। लंबी अवधि में देखें तो पिछले 5 साल में यह शेयर निवेशकों को 5,165% का रिटर्न दे चुका है।

Avance Technologies Limited: पेनी स्टॉक एवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने मंगलवार, 23 सितंबर को ₹2.58 के स्तर पर 2% अपर सर्किट हिट किया, जो इसका 52-वीक हाई भी है। यह लगातार 51वां सत्र है जब यह स्टॉक अपर सर्किट पर बंद हुआ है। अप्रैल 2025 में अपने 52-वीक लो ₹0.52 से अब तक यह शेयर करीब 396% उछल चुका है।

शेयरों में लगातार तेजी कंपनी के शेयरों ने हाल के महीनों में शानदार प्रदर्शन किया है। सितंबर में अब तक इसमें 34% की तेजी आई है। अगस्त में यह 37% बढ़ा, जुलाई में 63% उछला, जून में 16% और मई में 17.5% की तेजी दर्ज की गई। अप्रैल में यह 7% चढ़ा था। हालांकि, इससे पहले जनवरी, फरवरी और मार्च में इसमें क्रमशः 10.5%, 17% और 8% की गिरावट देखने को मिली थी।

तेजी की वजह हालिया तेजी के पीछे कंपनी के अधिग्रहण की योजना अहम वजह मानी जा रही है। 16 जुलाई 2025 को कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया था कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने चेकर्स इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को अधिग्रहित करने के लिए एक गैर-बाध्यकारी टर्म शीट को मंजूरी दी है। यह कंपनी एक्सेस2सेल.कॉम की मालिक है, जो एक टेक-ड्रिवन B2B प्लेटफॉर्म है और ओवरस्टॉक इन्वेंट्री की लिक्विडेशन में काम करता है। हालांकि, यह सौदा अभी ड्यू-डिलिजेंस और जरूरी मंजूरी मिलने के बाद ही पूरा होगा।