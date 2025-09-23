Avance Technologies Limited share surges 51 days continue stock price 2 rupees ₹2 के शेयर में 51 दिन से लगातार लग रहा अपर सर्किट, 396% चढ़ गया है भाव, Business Hindi News - Hindustan
Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 06:36 PM
Avance Technologies Limited: पेनी स्टॉक एवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने मंगलवार, 23 सितंबर को ₹2.58 के स्तर पर 2% अपर सर्किट हिट किया, जो इसका 52-वीक हाई भी है। यह लगातार 51वां सत्र है जब यह स्टॉक अपर सर्किट पर बंद हुआ है। अप्रैल 2025 में अपने 52-वीक लो ₹0.52 से अब तक यह शेयर करीब 396% उछल चुका है।

शेयरों में लगातार तेजी

कंपनी के शेयरों ने हाल के महीनों में शानदार प्रदर्शन किया है। सितंबर में अब तक इसमें 34% की तेजी आई है। अगस्त में यह 37% बढ़ा, जुलाई में 63% उछला, जून में 16% और मई में 17.5% की तेजी दर्ज की गई। अप्रैल में यह 7% चढ़ा था। हालांकि, इससे पहले जनवरी, फरवरी और मार्च में इसमें क्रमशः 10.5%, 17% और 8% की गिरावट देखने को मिली थी। पिछले कुछ समय में कंपनी ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न भी दिए हैं। बीते 3 महीने में यह 249% बढ़ा है, जबकि 6 महीने में 297% और 1 साल में 190% की तेजी दर्ज की गई है। लंबी अवधि में देखें तो पिछले 5 साल में यह शेयर निवेशकों को 5,165% का रिटर्न दे चुका है।

तेजी की वजह

हालिया तेजी के पीछे कंपनी के अधिग्रहण की योजना अहम वजह मानी जा रही है। 16 जुलाई 2025 को कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया था कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने चेकर्स इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को अधिग्रहित करने के लिए एक गैर-बाध्यकारी टर्म शीट को मंजूरी दी है। यह कंपनी एक्सेस2सेल.कॉम की मालिक है, जो एक टेक-ड्रिवन B2B प्लेटफॉर्म है और ओवरस्टॉक इन्वेंट्री की लिक्विडेशन में काम करता है। हालांकि, यह सौदा अभी ड्यू-डिलिजेंस और जरूरी मंजूरी मिलने के बाद ही पूरा होगा।

कंपनी का कारोबार

नवी मुंबई स्थित एवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की शुरुआत 1985 में वीएमसी सॉफ्टवेयर लिमिटेड के नाम से हुई थी। कंपनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्बेडेड डिवाइस मैनेजमेंट, हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, IoT मैनेजमेंट और डेटा सेंटर ऑप्टिमाइजेशन जैसी सेवाएं देती है। साथ ही यह मल्टी-क्लाउड एनवायरनमेंट की माइग्रेशन और मैनेजमेंट में भी काम करती है। इसके ग्राहक हेल्थकेयर, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर्स से जुड़े हैं।

