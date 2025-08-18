Avance Technologies Doubled investors money stock below 2 rupee 3 महीने में पैसा डबल, पेनी स्टॉक में लगा अपर सर्किट, दाम 2 रुपये से कम, Business Hindi News - Hindustan
3 महीने में पैसा डबल, पेनी स्टॉक में लगा अपर सर्किट, दाम 2 रुपये से कम

Penny Stock: पेनी स्टॉक Avance Technologies के शेयरों में आज अपर सर्किट लगा है। कंपनी के शेयरों में तिमाही नतीजों के बाद तेजी देखने को मिली है। 2 प्रतिशत की उछाल के बाद स्मॉल-कैप आईटी कंपनी का शेयर 1.68 रुपये के लेवल पर पहुंच गया।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 03:32 PM
Penny Stock: पेनी स्टॉक Avance Technologies के शेयरों में आज अपर सर्किट लगा है। कंपनी के शेयरों में तिमाही नतीजों के बाद तेजी देखने को मिली है। 2 प्रतिशत की उछाल के बाद स्मॉल-कैप आईटी कंपनी का शेयर 1.68 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। बता दें, यह लगातार 28वां कारोबारी दिन है जब कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा है।

कंपनी को कितना हुआ नेट प्रॉफिट

Avance Technologies ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि उनका नेट प्रॉफिट पहली तिमाही में 54.13 लाख रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 40.02 लाख रुपये रहा था। सालाना आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 35 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, जनवरी से मार्च 2025 के दौरान कंपनी का नेट लॉस 37.80 लाख रुपये रहा था।

Avance Technologies का रेवन्यू (ऑपरेशन्स) 25.21 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 4.23 करोड़ रुपये रहा था। साल दर साल आधार पर कंपनी का रेवन्यू 25.21 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, बीते वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 13.21 करोड़ रुपये रहा था।

1 महीने में 38% चढ़ा स्टॉक

Avance Technologies के शेयरों की कीमतों में बीते एक महीने के दौरान 38 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 3 महीने में इस पेनी स्टॉक 155 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं, 6 महीने में यह पेनी स्टॉक 162 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। बता दें, 2025 में Avance Technologies के शेयरों का भाव 91 प्रतिशत बढ़ा है।

2 साल से Avance Technologies के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को 442 प्रतिशत का फायदा हुआ है। वहीं, 5 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 3260 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

