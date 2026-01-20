पावर कंपनी के IPO ने पहले ही दिन किया कमाल, निवेशकों को कराया 31% का मुनाफा

संक्षेप: शेयर वर्तमान में अपने आईपीओ मूल्य से लगभग 25 प्रतिशत अधिक है। बता दें कि बाजार में इसे लेकर अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा था। लिस्टिंग से पहले कंपनी के IPO को ग्रे मार्केट में करीब 17% का प्रीमियम (GMP) मिल रहा था।

Avana Electrosystems Share: अवाना इलेक्ट्रोसिस्टम्स के शेयरों ने 20 जनवरी को एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर 77.5 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्टिंग के साथ मजबूत शुरुआत की। यह एसएमई आईपीओ के 59 रुपये प्रति शेयर के भाव से लगभग 31.4 प्रतिशत का प्रीमियम दर्शाता है। मजबूत शुरुआत के बाद, कंपनी के शेयर लगभग 5 प्रतिशत गिरकर 73.65 रुपये प्रति शेयर के निचले सर्किट पर पहुंच गए। शेयर वर्तमान में अपने आईपीओ मूल्य से लगभग 25 प्रतिशत अधिक है। बता दें कि बाजार में इसे लेकर अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा था। लिस्टिंग से पहले कंपनी के IPO को ग्रे मार्केट में करीब 17% का प्रीमियम (GMP) मिल रहा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या है डिटेल ₹35.22 करोड़ के इस SME IPO को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। यह इश्यू 14 जनवरी को बंद हुआ था और कुल मिलाकर इसे 131.82 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। सबसे ज्यादा जोश नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) में दिखा, जहां इश्यू 219 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। वहीं, रिटेल निवेशकों ने अपने हिस्से के शेयरों के लिए 137 गुना से अधिक बोली लगाई। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) ने भी इसे करीब 55 गुना सब्सक्राइब किया। इससे पहले एंकर निवेशकों ने 9 जनवरी को ही ₹9.97 करोड़ के शेयर खरीद लिए थे।

कंपनी का कारोबार कंपनी का बिजनेस पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। कंपनी कस्टमाइज्ड कंट्रोल और रिले पैनल बनाती है, जिनका इस्तेमाल पावर सिस्टम की मॉनिटरिंग, कंट्रोल और प्रोटेक्शन में किया जाता है। इसके प्रोडक्ट्स ट्रांसमिशन लाइन, पावर ट्रांसफॉर्मर, सबस्टेशन और बस बार जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होते हैं। कंपनी 11 kV से लेकर 220 kV तक के वोल्टेज से जुड़े पैनल और रिले बनाती है। अवाना इलेक्ट्रोसिस्टम्स की दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बेंगलुरु के पीण्या इंडस्ट्रियल एरिया में हैं और फिलहाल कंपनी में 129 कर्मचारी काम कर रहे हैं।