Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Avana Electrosystems Share list positive 31 percent listing gain
पावर कंपनी के IPO ने पहले ही दिन किया कमाल, निवेशकों को कराया 31% का मुनाफा

पावर कंपनी के IPO ने पहले ही दिन किया कमाल, निवेशकों को कराया 31% का मुनाफा

संक्षेप:

शेयर वर्तमान में अपने आईपीओ मूल्य से लगभग 25 प्रतिशत अधिक है। बता दें कि बाजार में इसे लेकर अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा था। लिस्टिंग से पहले कंपनी के IPO को ग्रे मार्केट में करीब 17% का प्रीमियम (GMP) मिल रहा था।

Jan 20, 2026 11:25 am ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Avana Electrosystems Share: अवाना इलेक्ट्रोसिस्टम्स के शेयरों ने 20 जनवरी को एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर 77.5 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्टिंग के साथ मजबूत शुरुआत की। यह एसएमई आईपीओ के 59 रुपये प्रति शेयर के भाव से लगभग 31.4 प्रतिशत का प्रीमियम दर्शाता है। मजबूत शुरुआत के बाद, कंपनी के शेयर लगभग 5 प्रतिशत गिरकर 73.65 रुपये प्रति शेयर के निचले सर्किट पर पहुंच गए। शेयर वर्तमान में अपने आईपीओ मूल्य से लगभग 25 प्रतिशत अधिक है। बता दें कि बाजार में इसे लेकर अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा था। लिस्टिंग से पहले कंपनी के IPO को ग्रे मार्केट में करीब 17% का प्रीमियम (GMP) मिल रहा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है डिटेल

₹35.22 करोड़ के इस SME IPO को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। यह इश्यू 14 जनवरी को बंद हुआ था और कुल मिलाकर इसे 131.82 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। सबसे ज्यादा जोश नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) में दिखा, जहां इश्यू 219 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। वहीं, रिटेल निवेशकों ने अपने हिस्से के शेयरों के लिए 137 गुना से अधिक बोली लगाई। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) ने भी इसे करीब 55 गुना सब्सक्राइब किया। इससे पहले एंकर निवेशकों ने 9 जनवरी को ही ₹9.97 करोड़ के शेयर खरीद लिए थे।

कंपनी का कारोबार

कंपनी का बिजनेस पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। कंपनी कस्टमाइज्ड कंट्रोल और रिले पैनल बनाती है, जिनका इस्तेमाल पावर सिस्टम की मॉनिटरिंग, कंट्रोल और प्रोटेक्शन में किया जाता है। इसके प्रोडक्ट्स ट्रांसमिशन लाइन, पावर ट्रांसफॉर्मर, सबस्टेशन और बस बार जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होते हैं। कंपनी 11 kV से लेकर 220 kV तक के वोल्टेज से जुड़े पैनल और रिले बनाती है। अवाना इलेक्ट्रोसिस्टम्स की दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बेंगलुरु के पीण्या इंडस्ट्रियल एरिया में हैं और फिलहाल कंपनी में 129 कर्मचारी काम कर रहे हैं।

फाइनेंशियल मोर्चे पर भी कंपनी की ग्रोथ मजबूत रही है। मार्च 2025 को खत्म हुए साल में अवाना इलेक्ट्रोसिस्टम्स की कुल आय ₹62.93 करोड़ रही, जबकि मुनाफा ₹8.31 करोड़ दर्ज किया गया। इससे पिछले साल यानी FY24 में कंपनी का PAT सिर्फ ₹4.02 करोड़ था। वहीं, सितंबर 2025 तक के 6 महीनों में कंपनी ने ₹36.28 करोड़ की आय पर ₹5.61 करोड़ का मुनाफा कमाया। IPO से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने, वर्किंग कैपिटल जरूरतों और जनरल कॉरपोरेट खर्चों में करेगी।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।