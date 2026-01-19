60 रुपये से कम का शेयर, 17% पहुंच गया GMP, बाजार में उतरने जा रही कंपनी

संक्षेप: अवाना इलेक्ट्रोसिस्टम्स के IPO में शेयर का दाम 59 रुपये है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 10 रुपये के प्रीमियम पर हैं। अगर मौजूदा GMP के हिसाब से देखें तो अवाना इलेक्ट्रोसिस्टम्स के शेयर 69 रुपये पर लिस्ट हो सकते हैं।

अवाना इलेक्ट्रोसिस्टम्स के आईपीओ को लोगों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। कंपनी के आईपीओ पर 131 गुना से ज्यादा दांव लगा है। अवाना इलेक्ट्रोसिस्टम्स के शेयर मंगलवार 20 जनवरी को बाजार में लिस्ट होने जा रहे हैं। लिस्टिंग से ठीक पहले कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में अपनी धाक जमाए हुए हैं। अवाना इलेक्ट्रोसिस्टम्स के शेयर ग्रे मार्केट 17 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी के शेयरों का मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम मजबूत लिस्टिंग का इशारा कर रहा है। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 12 जनवरी को खुला था और यह 14 जनवरी तक ओपन रहा।

59 रुपये है शेयर का दाम, 17% पहुंच गया GMP

अवाना इलेक्ट्रोसिस्टम्स के आईपीओ में शेयर का दाम 59 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 10 रुपये के प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो अवाना इलेक्ट्रोसिस्टम्स के शेयर 69 रुपये पर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, आईपीओ में जिन निवेशकों को कंपनी के शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 17 पर्सेंट के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। अवाना इलेक्ट्रोसिस्टम्स के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 35 करोड़ रुपये तक का था।

IPO पर लगा 131.82 गुना दांव

अवाना इलेक्ट्रोसिस्टम्स का आईपीओ टोटल 131.82 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 137.52 गुना दांव लगा है। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 219.02 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। अवाना इलेक्ट्रोसिस्टम्स के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 54.97 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ के 2 लॉट में 4000 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को 2 लॉट के लिए 2.36 लाख रुपये का निवेश करना पड़ा है।