कल से खुल रहा यह सस्ता IPO, प्राइस बैंड ₹59, ग्रे मार्केट में अभी ही तगड़ी तेजी
Avana Electrosystems IPO: कस्टमाइज्ड कंट्रोल और रिले पैनल बनाने वाली कंपनी अवाना इलेक्ट्रोसिस्टम्स पहली बार शेयर बाजार में उतर रही है। कंपनी का आईपीओ सोमवार, 12 जनवरी 2026 से निवेश के लिए खुलेगा। कंपनी अपने इस IPO के जरिए कुल ₹35.22 करोड़ जुटाना चाहती है। इसमें 52 लाख नए शेयर जारी किए जाएंगे और 8 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत बेचे जाएंगे। OFS में कंपनी के प्रमोटर्स अनंतारमैया पनिश, गुरुराज डंबल, एस विनोद कुमार और केएन श्रीनाथ अपने हिस्से के शेयर बेचेंगे। यह IPO SME सेगमेंट में NSE पर लिस्ट होगा। IPO का प्राइस बैंड ₹56 से ₹59 प्रति शेयर तय किया गया है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹14 प्रीमियम पर उपलब्ध हैं।
क्या है डिटेल
इस इश्यू में एक लॉट में 2,000 शेयर रखे गए हैं। यानी अगर कोई रिटेल निवेशक ऊपरी कीमत ₹59 पर दो लॉट (4,000 शेयर) के लिए आवेदन करता है, तो उसे करीब ₹2.36 लाख का निवेश करना होगा। अनऑफिशियल ग्रे मार्केट की बात करें तो अवाना इलेक्ट्रोसिस्टम्स के शेयर ₹67 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जो कि अपर प्राइस बैंड से करीब ₹8 यानी 13.5% ज्यादा है। इससे लिस्टिंग को लेकर निवेशकों में अच्छा उत्साह देखा जा रहा है।
IPO से जुड़ी अहम तारीखें
यह पब्लिक इश्यू 14 जनवरी 2026 (बुधवार) तक खुला रहेगा। शेयरों का अलॉटमेंट 15 जनवरी को फाइनल होने की उम्मीद है। जिन निवेशकों को शेयर मिलेंगे, उनके डिमैट अकाउंट में 16 जनवरी को शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 19 जनवरी 2026, सोमवार को NSE SME प्लेटफॉर्म पर होने की संभावना है। इस IPO के लिए इंटीग्रेटेड रजिस्टर मैनेजमेंट सर्विसेज को रजिस्ट्रार और इंडकैप एडवाइजर्स को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है।
कंपनी की योजना
IPO से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी के विस्तार में किया जाएगा। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) के मुताबिक, कंपनी ₹11.55 करोड़ का इस्तेमाल नया इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने में करेगी, जिसमें सिविल कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग का काम शामिल है। इसके अलावा ₹8.6 करोड़ वर्किंग कैपिटल की जरूरतों के लिए लगाए जाएंगे। बाकी रकम जनरल कॉर्पोरेट जरूरतों में खर्च होगी। वित्तीय स्थिति की बात करें तो कंपनी ने FY25 में ₹61.48 करोड़ का रेवेन्यू और ₹8.31 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। EBITDA और PAT दोनों में तेज ग्रोथ देखने को मिली है, जिससे निवेशकों का भरोसा इस IPO पर मजबूत नजर आ रहा है।