Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Avana Electrosystems IPO open from 12 january price band 59 rupees gmp surges 14 rupees
कल से खुल रहा यह सस्ता IPO, प्राइस बैंड ₹59, ग्रे मार्केट में अभी ही तगड़ी तेजी

कल से खुल रहा यह सस्ता IPO, प्राइस बैंड ₹59, ग्रे मार्केट में अभी ही तगड़ी तेजी

संक्षेप:

कंपनी अपने इस IPO के जरिए कुल ₹35.22 करोड़ जुटाना चाहती है। इसमें 52 लाख नए शेयर जारी किए जाएंगे और 8 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत बेचे जाएंगे। OFS में कंपनी के प्रमोटर्स अनंतारमैया पनिश, गुरुराज डंबल, एस विनोद कुमार और केएन श्रीनाथ अपने हिस्से के शेयर बेचेंगे।

Jan 11, 2026 09:30 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Avana Electrosystems IPO: कस्टमाइज्ड कंट्रोल और रिले पैनल बनाने वाली कंपनी अवाना इलेक्ट्रोसिस्टम्स पहली बार शेयर बाजार में उतर रही है। कंपनी का आईपीओ सोमवार, 12 जनवरी 2026 से निवेश के लिए खुलेगा। कंपनी अपने इस IPO के जरिए कुल ₹35.22 करोड़ जुटाना चाहती है। इसमें 52 लाख नए शेयर जारी किए जाएंगे और 8 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत बेचे जाएंगे। OFS में कंपनी के प्रमोटर्स अनंतारमैया पनिश, गुरुराज डंबल, एस विनोद कुमार और केएन श्रीनाथ अपने हिस्से के शेयर बेचेंगे। यह IPO SME सेगमेंट में NSE पर लिस्ट होगा। IPO का प्राइस बैंड ₹56 से ₹59 प्रति शेयर तय किया गया है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹14 प्रीमियम पर उपलब्ध हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है डिटेल

इस इश्यू में एक लॉट में 2,000 शेयर रखे गए हैं। यानी अगर कोई रिटेल निवेशक ऊपरी कीमत ₹59 पर दो लॉट (4,000 शेयर) के लिए आवेदन करता है, तो उसे करीब ₹2.36 लाख का निवेश करना होगा। अनऑफिशियल ग्रे मार्केट की बात करें तो अवाना इलेक्ट्रोसिस्टम्स के शेयर ₹67 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जो कि अपर प्राइस बैंड से करीब ₹8 यानी 13.5% ज्यादा है। इससे लिस्टिंग को लेकर निवेशकों में अच्छा उत्साह देखा जा रहा है।

IPO से जुड़ी अहम तारीखें

यह पब्लिक इश्यू 14 जनवरी 2026 (बुधवार) तक खुला रहेगा। शेयरों का अलॉटमेंट 15 जनवरी को फाइनल होने की उम्मीद है। जिन निवेशकों को शेयर मिलेंगे, उनके डिमैट अकाउंट में 16 जनवरी को शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 19 जनवरी 2026, सोमवार को NSE SME प्लेटफॉर्म पर होने की संभावना है। इस IPO के लिए इंटीग्रेटेड रजिस्टर मैनेजमेंट सर्विसेज को रजिस्ट्रार और इंडकैप एडवाइजर्स को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है।

कंपनी की योजना

IPO से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी के विस्तार में किया जाएगा। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) के मुताबिक, कंपनी ₹11.55 करोड़ का इस्तेमाल नया इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने में करेगी, जिसमें सिविल कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग का काम शामिल है। इसके अलावा ₹8.6 करोड़ वर्किंग कैपिटल की जरूरतों के लिए लगाए जाएंगे। बाकी रकम जनरल कॉर्पोरेट जरूरतों में खर्च होगी। वित्तीय स्थिति की बात करें तो कंपनी ने FY25 में ₹61.48 करोड़ का रेवेन्यू और ₹8.31 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। EBITDA और PAT दोनों में तेज ग्रोथ देखने को मिली है, जिससे निवेशकों का भरोसा इस IPO पर मजबूत नजर आ रहा है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।