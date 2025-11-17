1 शेयर पर 5 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट 18 नवंबर को

संक्षेप: Bonus Share: निवेशकों को मालामाल करने वाली कंपनी Autoriders International के शेयर कल एक्स-बोनस ट्रेड करेंगे। कंपनी ने एक शेयर पर 5 बोनस शेयर देने का फैसला किया है। इस बोनस इश्यू के लिए पहले रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया गया था।

Bonus Share: निवेशकों को मालामाल करने वाली कंपनी Autoriders International के शेयर कल एक्स-बोनस ट्रेड करेंगे। कंपनी ने एक शेयर पर 5 बोनस शेयर देने का फैसला किया है। इस बोनस इश्यू के लिए पहले रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया गया था। बता दें, कंपनी ने 8 साल के बाद बोनस शेयर देने का फैसला किया है।

मिलेंगे 1 शेयर पर 5 शेयर फ्री एक्सचेंज को दी जानकारी में Autoriders International ने बताया है कि एक शेयर पर 5 शेयर बोनस दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 18 नवंबर 2025 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी कल मंगलवार को शेयर बाजार में कंपनी के शेयर एक्स-बोनस ट्रेड करेगी।

यह दूसरी बार है जब कंपनी ने बोनस शेयर दे रही है। इससे पहले कंपनी ने 2017 में बोनस शेयर दिया था। तब Autoriders International ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया था।

डिविडेंड दे चुकी है कंपनी इसी साल के सितंबर के महीने में Autoriders International के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड दिया था। 2024 में कंपनी ने एक शेयर पर 0.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।

शेयर बाजार में शानदार रिटर्न पिछले तीन महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 346 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में यह स्टॉक 1039 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 1 साल में Autoriders International का शेयर 3462 प्रतिशत चढ़ा है। बता दें, सोमवार को Autoriders International के शेयर 5087.60 रुपये के लेवल पर था। यह कंपनी का 52 वीक हाई है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 149.90 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 295 करोड़ रुपये का है।

सितंबर तिमाही के शेयर होल्डिंग के दौरान कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 62.43 प्रतिशत थी। वहीं, पब्लिक के पास 37.57 प्रतिशत हिस्सा था।