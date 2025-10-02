5 फ्री शेयर बांटने का ऐलान, एक साल में 1800% से ज्यादा उछल गया यह स्मॉलकैप शेयर

स्मॉलकैप कंपनी ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल 5:1 के अनुपात में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी निवेशकों को हर 1 शेयर पर 5 बोनस शेयर बांटेगी। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 1800% से अधिक उछले हैं।

एक छोटी कंपनी ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल ने बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने की घोषणा की है। ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल 5:1 के अनुपात में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी निवेशकों को हर 1 शेयर पर 5 बोनस शेयर बांटेगी। कंपनी ने अभी बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है। ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर बुधवार 1 अक्टूबर 2025 को 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 2741.20 रुपये पर बंद हुए हैं। दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल का भी कंपनी पर बड़ा दांव है। ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल इससे पहले अक्टूबर 2017 में भी अपने निवेशकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांट चुकी है।

1 साल में 1800% से ज्यादा उछल गए कंपनी के शेयर

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक, ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल के शेयर पिछले एक साल में 1819 पर्सेंट चढ़ गए हैं। वहीं, इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 871 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। स्मॉलकैप कंपनी ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल के शेयर पिछले छह महीने में 684 पर्सेंट के करीब चढ़े हैं। पिछले 3 महीने में कंपनी के शेयरों में 207 पर्सेंट की तेजी आई है। एक महीने में कंपनी के शेयर 140 पर्सेंट उछल गए हैं। ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2741.20 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 149.90 रुपये है।