7 साल बाद बोनस शेयर दे रही कंपनी, मिलेंगे 1 पर 5 शेयर फ्री, रिकॉर्ड डेट 20 नवंबर से पहले

7 साल बाद बोनस शेयर दे रही कंपनी, मिलेंगे 1 पर 5 शेयर फ्री, रिकॉर्ड डेट 20 नवंबर से पहले

संक्षेप: Bonus Share: बीते एक साल में निवेशकों को 1000 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न देने वाली कंपनी ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल लिमिटेड (Autoriders International Ltd) ने बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। कंपनी की तरफ से 8 साल के बाद एक बार फिर से निवशकों को बोनस शेयर दिया जाएगा।

Tue, 11 Nov 2025 07:18 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Bonus Share: बीते एक साल में निवेशकों को 1000 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न देने वाली कंपनी ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल लिमिटेड (Autoriders International Ltd) ने बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। कंपनी की तरफ से 8 साल के बाद एक बार फिर से निवशकों को बोनस शेयर दिया जाएगा। इस बार कंपनी ने 1 शेयर पर योग्य निवेशकों को 5 शेयर बोनस देने का फैसला किया है।

कल हुआ ऐलान

10 नंवबंर को कंपनी की बोर्ड मीटिंग में फैसला हुआ कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 5 शेयर बोनस दिया जाएगा। इससे पहले कंपनी ने 2017 में निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी की तरफ से हर एक शेयर पर योग्य निवेशकों को एक पर एक शेयर बोनस बांटा गया था।

रिकॉर्ड डेट का भी हुआ ऐलान

ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल लिमिटेड ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि बोर्ड की मीटिंग में 18 नवंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय हुआ है। यानी जिन निवेशकों के पास 18 नवंबर को कंपनी के शेयर रहेंगे उन्हें बोनस शेयर का फायदा मिलेगा।

शेयर बाजार में कंपनी की धूम

इस कंपनी की शेयर बाजार में धूम मची हुई है। कंपनी के शेयरों में महज 3 महीने के अंदर ही 337 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में 1326 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। 1 साल में कंपनी के पोजीशनल निवेशकों को 3393 प्रतिशत का फायदा हुआ है। सोमवार को बाजार के बंद होने के समय पर यह स्टॉक 1.92 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4989.35 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 5087.60 रुपये और 52 वीक लो लेवल 149.90 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 289 करोड़ रुपये का है।

इसी साल डिविडेंड दे चुकी है कंपनी

ऑटोराइडर्स इंटरनेशन लिमिटेड के शेयर इसी सितंबर के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

