1 साल में 3461% का रिटर्न, आज 83% सस्ता हुआ स्टॉक, ₹1000 के नीचे आया भाव

Tue, 18 Nov 2025 02:38 PM
Bonus Share: ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल लिमिटेड (Autoriders International Limited) के शेयरों में कल मुकाले आज 83.30 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयर मंगलवार को 83.30 प्रतिशत टूटने के बाद 849.45 रुपये के लेवल पर आ गया। असल में यह गिरावट नहीं है। शेयरों का इतना सस्ता होने की वजह बोनस शेयर है। ऑटोराइडर्स इंटरनेशन लिमिटेड के शेयर आज स्टॉक मार्केट में एक्स-बोनस ट्रेड कर रहे हैं। जिसकी वजह से एडजस्टेड प्राइस घटकर 849.45 रुपये के लेवल पर आ गया है।

5 बोनस शेयर दे रही है कंपनी

ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 5 बोनस शेयर दिया जाना है। कंपनी ने पहले ही इस बोनस इश्यू के लिए आज यानी 18 नवंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित कर दिया था। जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में आज होगा उन्हें हर एक शेयर पर 5 शेयर बोनस मिलेंगे।

8 साल के बाद कंपनी दे रही है बोनस

ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर 2017 में एक्स-बोनस ट्रेड किए थे। यह पहली बार था जब कंपनी ने निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी की तरफ से योग्य निवेशकों को एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया गया था।

शेयर बाजार में कैसा रहा है प्रदर्शन

इस कंपनी के रिटर्न के मामले में कई दिग्गज कंपनियों को भी पछाड़ दिया है। स्टॉक महज तीन महीने में ही 346 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, 6 महीने में ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल लिमिटेड (Autoriders International Limited) ने 1039 प्रतिशत का रिटर्न पोजीशनल निवेशकों को दिया है। एक साल से इस मल्टीबैगर स्टॉक को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 3461 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

कंपनी का 52 वीक हाई 849.63 रुपये और 52 वीक लो लेवल 25.03 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 295 करोड़ रुपये का है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

