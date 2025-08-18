Auto Stocks jumped upto 8 perncet today amid GST Rate cut news ऑटो कंपनियों के शेयरों को खरीदने की मची होड़, 8% तक चढ़ा भाव, GST कटौती के मिल रहे संकेतों से निवेशक गदगद, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Auto Stocks jumped upto 8 perncet today amid GST Rate cut news

ऑटो कंपनियों के शेयरों को खरीदने की मची होड़, 8% तक चढ़ा भाव, GST कटौती के मिल रहे संकेतों से निवेशक गदगद

सोमवार को बजाज ऑटो लिमिटेड (Bajaj Auto Ltd), हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड (Hero MotoCorp Ltd), आयशर मोटर्स लिमिटेड (Eicher Motors Ltd), मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में तेजी दर्ज की गई है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 09:53 AM
share Share
Follow Us on
ऑटो कंपनियों के शेयरों को खरीदने की मची होड़, 8% तक चढ़ा भाव, GST कटौती के मिल रहे संकेतों से निवेशक गदगद

Auto Stocks: शेयर बाजार में ऑटोमोबाइल कंपनियों के तेज उछाल देखने को मिली है। ऑटो सेक्टर की कंपनियों में तेजी के पीछे की वजह जीएसटी रेट्स में कटौती के मिल रहे संकेत हैं। सोमवार को बजाज ऑटो लिमिटेड (Bajaj Auto Ltd), हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड (Hero MotoCorp Ltd), आयशर मोटर्स लिमिटेड (Eicher Motors Ltd), मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में तेजी दर्ज की गई है।

1- अशोक लेलैंड के शेयरों में 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी

बीएसई में यह ऑटो स्टॉक 125.40 रुपये के लेवल पर खुला था। कंपनी के शेयरों का भाव कुछ देर के बाद 5.16 प्रतिशत की तेजी के साथ 128.20 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 16 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

ये भी पढ़ें:GST 2.0 लागू होने पर इन शेयरों में दिख सकती है हलचल

2- टाटा मोटर्स के शेयरों ने पकड़ी रफ्तार

इस कंपनी का शेयर बीएसई में सोमवार को बढ़त के साथ 674.15 रुपये के लेवल पर खुला था। लेकिन कुछ ही देर में यह स्टॉक 2.5 प्रतिशत की तेजी के साथ 681.40 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है।

3- महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों 52 वीक हाई पर

इस ऑटो कंपनी का शेयर 3330.20 रुपये के लेवल पर खुलने के बाद 4 प्रतिशत की तेजी के साथ 3393.60 रुपये के 52 वीक हाई पर पहुंच गया। बीते 6 महीने में महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में 21 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

ये भी पढ़ें:आज से खुल रहा है यह सस्ता IPO, ग्रे मार्केट अभी दिखा रहा है 27% का फायदा

इन शेयरों में 8% से अधिक की तेजी

इसके अलावा बजाज ऑटो लिमिटेड के शेयरों का भाव 5.18 प्रतिशत की तेजी के साथ 8635.25 रुपये, हीरो मोटोकॉर्प के शेयरों का भाव 8.59 प्रतिशत की तेजी के साथ 5110.55 रुपये, आयशर मोटर्स के शेयर 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ सोमवार को 5943.35 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंचने में सफल रहा है। टीवी मोटर्स के शेयरों में आज 6.5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। जिसके बाद कंपनी के शेयरों का भाव 52 वीक हाई पर पहुंच गया।

हुंडई मोटर के शेयरों का भाव बीएसई में आज 2400 रुपये के 52 वीक हाई पर पहुंच गया। कंपनी के शेयरों में सोमवार की सुबह 7.23 प्रतिशत तक की तेजी देखने को मिली है।

सस्ती हो जाएंगी गाड़ियां?

सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार 350 सीसी से कम की टू-व्हीलर्स, और कार्स पर लगने वाले 28 प्रतिशत के जीएसटी को घटाकर 18 प्रतिशत किया जा सकता है। अगर ऐसा फैसला होता है तो हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स को अधिक फायदा होगा। हीरो के कुल घरेलू सेल्स में 95 प्रतिशत योगदान गाड़ियों का है। जोकि मौजूदा समय में 28 से 31 प्रतिशत के दायरे में है।

मौजूदा समय में छोड़ी गाड़ियों पर 28 प्रतिशत का जीएसटी लगाया जाता है। जिसमें 1 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक स्मॉल सेस भी वसूला जाता है। वहीं, हाइब्रिड पैसेंजर्स पर लगने वाले 28 प्रतिशत जीएसटी को घटाकर 18 प्रतिशत किया जा सकता है। ऐसे स्थिति में मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड जैसी कंपनियों को फायदा होगा।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Stocks GST Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।