1 शेयर के बदले मिलेंगे 20 शेयर, कंपनी ने किया स्टॉक स्प्लिट और बोनस का ऐलान
मुख्य बातें
- ऑटो सेक्टर से जुड़ी कंपनी बॉश लिमिटेड के शेयरों में पिछले एक हफ्ते से अच्छी तेजी देखने को मिल रही है
- आज बुधवार को भी यह शेयर 2 पर्सेंट तक चढ़ गया था
- इसी के साथ यह शेयर 50,490 रुपये तक आ गया
- बता दें कि इस तेजी की एक बड़ी वजह कंपनी की ओर से किया गया बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का ऐलान है
Bosch Limited: ऑटो सेक्टर से जुड़ी कंपनी बॉश लिमिटेड के शेयरों में पिछले एक हफ्ते से अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आज बुधवार को भी यह शेयर 2 पर्सेंट तक चढ़ गया था। इसी के साथ यह शेयर 50,490 रुपये तक आ गया। बता दें कि इस तेजी की एक बड़ी वजह कंपनी की ओर से किया गया बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का ऐलान है। दरअसल, हाल ही में कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ ही निवेशकों को दो बड़े तोहफे दिए हैं। बॉश के बोर्ड ने 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट और 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी दी है। इसके तहत जिन निवेशकों के पास कंपनी का 1 शेयर है, उनके शेयरों की संख्या बढ़कर 20 हो सकती है। आइए जानते हैं डिटेल में...
क्या है स्टॉक स्प्लिट
कंपनी ने 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि 10 रुपये फेस वैल्यू वाला एक शेयर टूटकर 2 रुपये फेस वैल्यू के 5 शेयरों में बदल जाएगा। यानी अगर किसी निवेशक के पास अभी रेशियो का 1 शेयर है, तो स्टॉक स्प्लिट के बाद उसके पास 5 शेयर हो जाएंगे। हालांकि, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कंपनी को शेयरधारकों की मंजूरी भी लेनी होगी। इसके लिए पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग कराई जाएगी।
3:1 के रेशियो में मिलेगा बोनस शेयर
स्टॉक स्प्लिट के अलावा कंपनी ने 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर देने का भी ऐलान किया है। इसका मतलब है कि हर 1 शेयर पर निवेशकों को 3 अतिरिक्त बोनस शेयर मिलेंगे। ये बोनस शेयर 2 रुपये फेस वैल्यू वाले होंगे। बता दें कि बोनस शेयर स्टॉक स्प्लिट के बाद बने शेयरों के आधार पर दिए जाएंगे।
कैसे 1 शेयर बन जाएगा 20 शेयर
मान लीजिए किसी निवेशक के पास बॉश का 1 शेयर है। सबसे पहले 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट होगा, जिसके बाद उसका 1 शेयर टूटकर 5 शेयर बन जाएगा। इसके बाद कंपनी 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी इन 5 शेयरों पर निवेशक को 15 अतिरिक्त बोनस शेयर मिलेंगे। इस तरह पहले से मौजूद 5 शेयर और बोनस के 15 शेयर मिलाकर निवेशक के पास कुल 20 शेयर हो जाएंगे। यानी दोनों कॉरपोरेट एक्शन पूरे होने के बाद बॉश का 1 पुराना शेयर बढ़कर 20 शेयर हो सकता है। यानी जिस निवेशक के पास अभी बॉश का 1 शेयर है, उसके पास स्टॉक स्प्लिट और बोनस इश्यू की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुल 20 शेयर हो जाएंगे।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें