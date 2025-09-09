2 दिन में 37% चढ़ चुका यह शेयर, केडिया सिक्योरिटीज के पास हैं 10 लाख शेयर

Precision Camshafts share: सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन प्रिसिजन कैमशाफ्ट्स के शेयर को खरीदने की होड़ मच गई। पिछले दो कारोबारी दिनों में, ऑटो कंपोनेंट कंपनी के शेयर की कीमत में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

Precision Camshafts share: ऑटो कंपोनेंट से जुड़ी कंपनी-प्रिसिजन कैमशाफ्ट्स के शेयरों में तेजी का सिलसिला जारी है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन इस शेयर को खरीदने की होड़ मच गई। बीएसई पर इंट्रा-डे ट्रेडिंग में प्रिसिजन कैमशाफ्ट्स के शेयरों में 14 प्रतिशत की तेजी आई और यह सात महीने के उच्चतम स्तर ₹250.85 पर पहुंच गया।

शेयर का परफॉर्मेंस पिछले दो कारोबारी दिनों में, ऑटो कंपोनेंट कंपनी के शेयर की कीमत में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दो दिनों की तेजी के साथ, प्रिसिजन कैमशाफ्ट्स का बाजार मूल्य 7 अप्रैल, 2025 को छुए गए अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर ₹183.35 से 79 प्रतिशत बढ़ चुका है। यह शेयर 11 दिसंबर, 2024 को ₹382.15 के 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न ऑटो कंपोनेंट कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के आंकड़ों से पता चलता है कि 30 जून 2025 तक, प्रिसिजन कैमशाफ्ट्स में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 65.37 प्रतिशत थी। आंकड़ों के अनुसार, 34.63 प्रतिशत पब्लिक शेयरहोल्डिंग में से, रिटेल व्यक्तिगत शेयरधारकों के पास 29.55 प्रतिशत और कॉर्पोरेट निकायों के पास कंपनी में 3.02 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। पब्लिक शेयरहोल्डर्स में केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के पास 1.05 फीसदी या 10,00,000 शेयर हैं।

कैसे रहे जून तिमाही नतीजे अप्रैल से जून 2025 तिमाही में प्रिसिजन कैमशाफ्ट्स ने ₹25.6 करोड़ का घाटा दर्ज किया जबकि पिछली तिमाही में उसे ₹34 करोड़ का घाटा हुआ था। 30 जून 2024 को समाप्त इसी तिमाही में कंपनी का ₹18 करोड़ का मुनाफा हुआ। प्रबंधन ने बताया कि नेट प्रॉफिट में यह वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू कारोबार में वृद्धि, लागत केंद्रों पर प्रभावी नियंत्रण और इस तिमाही में कोई हानि प्रभाव न होने के कारण हुई है।