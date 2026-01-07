Hindustan Hindi News
Authum Investment will give four bonus share record date before 15 jan 2026
कंपनी दे रही है 1 पर 4 शेयर बोनस, रिकॉर्ड डेट 15 जनवरी से पहले

संक्षेप:

Jan 07, 2026 06:11 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Bonus Share: बोनस शेयर देने वाली कंपनियों के शेयरों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। Authum Investment & Infrastructure ने बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। तय रिकॉर्ड डेट इसी महीने है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस बोनस इश्यू के विषय में ...

15 जनवरी 2026 से पहले रिकॉर्ड डेट

स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी के अनुसार एक रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 4 शेयर बोनस देने का फैसला किया गया है। कंपनी ने इस बोनस इश्यू के लिए 13 जनवरी 2026, दिन मंगलवार की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। बता दें, कंपनी पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर दे रही है।

4 साल पहले हो चुका है शेयरों का बंटवारा

2021 में कंपनी के शेयरों का बंटवारा हो चुका है। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गई थी। बता दें, कंपनी के शेयरों को 10 हिस्सों में बंटवारा हुआ था।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा?

Authum Investment & Infrastructure के शेयर आज बुधवार को 1.76 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3092.60 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 59 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, दो साल में कंपनी के शेयरों का भाव 217 प्रतिशत बढ़ा है। 5 साल में मल्टीबैगर स्टॉक की कीमतों में 17586 प्रतिशत का रिटर्न मिला है। बता दें, 10 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 127214 प्रतिशत का फायदा हुआ है।

प्रमोटर्स बेच रहे हैं शेयर

कंपनी में प्रमोटर्स हिस्सेदारी को लगातार घटा रहे हैं। सितंबर तिमाही के डाटा के अनुसार कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 68.79 प्रतिशत थी। वहीं, पब्लिक के पास 31.21 प्रतिशत हिस्सा था। इससे पहले जून तिमाही के दौरान कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 74.95 प्रतिशत थी। जबकि पब्लिक के पास 25.05 प्रतिशत हिस्सा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें)

