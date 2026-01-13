1 पर 4 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, Ex डेट आज, 8% स्टॉक का भाव

संक्षेप: Bonus Share: शेयर बाजार में आज मंगलवार, 13 जनवरी 2026 को Authum Investment & Infrastructure के शेयर एक्स-बोनस ट्रेड कर रहे हैं। एक्स डेट पर इस स्टॉक की जमकर खरीदारी हो रही है। जिसकी वजह से स्टॉक का भाव 52 वीक हाई पर पहुंच गया है।

Bonus Share: शेयर बाजार में आज मंगलवार, 13 जनवरी 2026 को Authum Investment & Infrastructure के शेयर एक्स-बोनस ट्रेड कर रहे हैं। एक्स डेट पर इस स्टॉक की जमकर खरीदारी हो रही है। जिसकी वजह से स्टॉक का भाव 52 वीक हाई पर पहुंच गया है। बता दें, कंपनी ने एक शेयर पर 4 शेयर बोनस देने का फैसला किया है।

मिलेंगे 1 पर 4 शेयर फ्री स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में Authum Investment & Infrastructure ने बताया था कि 1 शेयर पर 4 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 13 जनवरी की तारीख यानी आज रिकॉर्ड डेट तय किया है। आज जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें ही बोनस शेयर का फायदा होगा। बता दें, इस मल्टीबैगर स्टॉक ने निवेशकों को पहली बार बोनस शेयर देने का फैसला किया है।

रिकॉर्ड डेट क्या है? शेयर बाजार में रिकॉर्ड डेट वह तारीख है जिसके आधार पर निवेशकों की पात्रता देखी जाती है। आज जिन निवेशकों का रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें ही इस बोनस शेयर का लाभ होगा। बोनस शेयर हो या अन्य कुछ भी रिकॉर्ड डेट से एक कारोबारी दिन पहले इसे खरीदना होता है।

52 वीक हाई पर पहुंचा Authum Investment & Infrastructure का शेयर

बीएसई में आज स्टॉक 644.60 रुपये के लेवल पर खुला था। 8 प्रतिशत से अधिक की तेजी के बाद यह स्टॉक बीएसई में 678.25 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह कंपनी का शेयर बाजार में 52 वीक हाई है। बता दें, इस बोनस शेयर देने वाली कंपनी का 52 वीक लो लेवल 266.60 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 57216 करोड़ रुपये का है।

शेयर बाजार में प्रदर्शन की बात करें तो 6 महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 28 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 1 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 93 प्रतिशत का रिटर्न मिला है। बता दें, 5 साल में कंपनी ने शेयर बाजार में पोजीशनल निवेशकों को 20834 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।