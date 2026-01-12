1 पर 4 शेयर बोनस दे रही यह कंपनी, कल रहेगी निवेशकों की नजर, आज शेयरों में तेजी

संक्षेप: इसके साथ ही बोनस शेयर जारी करने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है, जिससे निवेशकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज कंपनी के शेयर 2 पर्सेंट तक चढ़कर 3,096.80 रुपये पर आ गए।

Bonus Share: ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। कंपनी को 31 दिसंबर 2025 को शेयरधारकों की मंजूरी मिलने के बाद अब अपने बोनस शेयर इश्यू को लेकर सभी जरूरी औपचारिक मंजूरियां मिल गई हैं। कंपनी ने 5 और 7 जनवरी 2026 को जारी पत्रों में बताया कि उसे BSE और NSE दोनों से इन-प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है। इसके साथ ही बोनस शेयर जारी करने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है, जिससे निवेशकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज कंपनी के शेयर 2 पर्सेंट तक चढ़कर 3,096.80 रुपये पर आ गए।

क्या है डिटेल कंपनी ने बोनस शेयर के लिए 13 जनवरी 2026 (मंगलवार) को रिकॉर्ड डेट तय की है। इसका मतलब यह है कि जिन निवेशकों के पास इस तारीख तक ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर होंगे, वही बोनस के हकदार होंगे। बोनस इश्यू का रेशियो 4:1 रखा गया है, यानी हर 1 मौजूदा शेयर पर निवेशकों को 4 नए फुली पेड इक्विटी शेयर मिलेंगे। इस इश्यू के तहत कंपनी कुल 67.93 करोड़ से ज्यादा नए शेयर जारी करेगी, जिनका फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर होगा।

कंपनी के मुताबिक, बोनस शेयरों का अलॉटमेंट 14 जनवरी 2026 को होने की संभावना है। रिकॉर्ड डेट के बाद जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होते ही ये शेयर निवेशकों के डिमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि वह समय पर डिपॉजिटरी को सभी जरूरी दस्तावेज जमा कराएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि बोनस शेयर अलॉटमेंट के अगले कार्यदिवस से ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हों। यानी निवेशक जल्द ही इन अतिरिक्त शेयरों में कारोबार कर सकेंगे।