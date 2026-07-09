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PM मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से बड़ी खुशखबरी! भारत में आएगा 2,800 करोड़ का नया निवेश

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े पेंशन फंड ऑस्ट्रेलियनसुपर (AustralianSuper) ने भारत में 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 2,800 करोड़ रुपये) निवेश करने की घोषणा की है
  • PM नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और सुधारों पर वैश्विक भरोसे का प्रतीक बताया
PM मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से बड़ी खुशखबरी! भारत में आएगा 2,800 करोड़ का नया निवेश

भारत में विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है। इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े पेंशन फंड ऑस्ट्रेलियनसुपर (AustralianSuper) ने भारत में 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 2,800 करोड़ रुपये) का नया निवेश करने का ऐलान किया है। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान मेलबर्न में आयोजित भारत-ऑस्ट्रेलिया CEO फ़ोरम (India-Australia CEO Forum) में की गई। पीएम मोदी ने इस निवेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह भारत की तेज आर्थिक विकास दर और सरकार के सुधारों पर दुनिया के बढ़ते भरोसे का बड़ा संकेत है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक निवेशकों के लिए सुरक्षित, स्थिर और लंबे समय तक बेहतर रिटर्न देने वाला बाजार बन चुका है।

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भारत में पहले से ही निवेश

ऑस्ट्रेलियनसुपर (AustralianSuper) फिलहाल करीब 410 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की संपत्तियों का मैनेज करता है और भारत में पहले से ही 2.8 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का निवेश कर चुका है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, शेयर बाजार और प्राइवेट मार्केट जैसे सेक्टर शामिल हैं। इससे पहले साल 2019 में इस फंड ने NIIF (National Investment and Infrastructure Fund) में 240 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का निवेश किया था, जिसे कंपनी ने अपनी सबसे सफल निवेश साझेदारियों में से एक बताया। अब उसी भरोसे के साथ कंपनी दोबारा भारत में बड़ा निवेश कर रही है।

ऑस्ट्रेलियनसुपर (AustralianSuper) के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर शॉन मैनुएल (Shaun Manuell) ने कहा कि भारत मजबूत आर्थिक विकास, तेजी से बढ़ते मध्यम वर्ग और निवेशकों के अनुकूल सरकारी नीतियों की वजह से दुनिया के सबसे आकर्षक निवेश स्थलों में शामिल हो गया है। उनका कहना है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य क्षेत्रों में निवेश से भविष्य में अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद है।

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पीएम मोदी ने दिया हिस्सेदारी बढ़ाने का न्योता

पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पेंशन फंड्स को भारत में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का न्योता देते हुए कहा कि भारत निवेशकों की पूंजी और भरोसे दोनों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह निवेश भारत और ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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