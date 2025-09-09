55 रुपये के शेयर पर अभी से 32 रुपये का फायदा, IPO पर लगा है 1077 गुना दांव
IPO में ऑस्टर सिस्टम्स के शेयर का दाम 55 रुपये है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 32 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। मौजूदा GMP इशारा कर रहा है कि कंपनी के शेयर 87 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं।
एक छोटी कंपनी ऑस्टर सिस्टम्स के आईपीओ पर लोग टूट पड़े हैं। कंपनी के आईपीओ को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। ऑस्टर सिस्टम्स के आईपीओ पर टोटल 1076.99 गुना दांव लगा है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में भी धमाल मचाए हुए हैं। ऑस्टर सिस्टम्स के शेयर ग्रे मार्केट में अभी से 58 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। ऑस्टर सिस्टम्स का आईपीओ दांव लगाने के लिए 3 सितंबर 2025 को खुला था और यह 9 सितंबर तक ओपन रहा।
GMP का इशारा, 87 रुपये पर लिस्ट हो सकते हैं कंपनी के शेयर
आईपीओ में ऑस्टर सिस्टम्स के शेयर का दाम 55 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 32 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) इशारा कर रहा है कि कंपनी के शेयर 87 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, जिन निवेशकों को आईपीओ में कंपनी के शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 58 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। ऑस्टर सिस्टम्स के शेयर शुक्रवार 12 सितंबर को बाजार में लिस्ट होंगे। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 15.57 करोड़ रुपये तक का है।
कंपनी के आईपीओ पर लगा 1077 गुना दांव
ऑस्टर सिस्टम्स का आईपीओ टोटल 1076.99 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 1090.81 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) कैटेगरी में 2149.19 गुना दांव लगा, जबकि क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 236.50 गुना सब्सक्राइब हुआ। ऑस्टर सिस्टम्स के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 4000 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को ऑस्टर सिस्टम्स के आईपीओ में कम से कम 2.20 लाख रुपये का निवेश करना पड़ा।
कंपनी का कारोबार
ऑस्टर सिस्टम्स लिमिटेड की शुरुआत साल 2013 में हुई है। ऑस्टर सिस्टम्स लिमिटेड एक सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट कंपनी है, जिसका आईटी सर्विसेज और सॉल्यूशंस में स्पेशलाइजेशन है। कंपनी का सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट, SaaS, मोबाइल ऐप्स, आईटी सॉल्यूशंस, डेटाबेस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, ई-कॉमर्स, ईआरपी, AI सर्विसेज, प्रोसेस ऑटोमेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा/डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन है।