अपने ही शेयर खरीदेगी दिग्गज कंपनी, 52 हफ्ते के हाई पर पहुंचा भाव
दवा कंपनी अरबिंदो फार्मा लिमिटेड ने शेयर बायबैक का ऐलान किया है। इस कंपनी के शेयर की बात करें तो 1367.70 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 1401 रुपये पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 52 हफ्ते के हाई पर पहुंच गया।
अगर पोर्टफोलियो में दवा कंपनी अरबिंदो फार्मा लिमिटेड के शेयर हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, कंपनी ने शेयर बायबैक का ऐलान किया है। इसके तहत, कंपनी अपने शेयर प्रीमियम भाव पर निवेशकों से खरीदेगी। इस खबर के बीच अरबिंदो फार्मा के शेयर रॉकेट की तरह बढ़े और इसका भाव 52 हफ्ते के हाई पर पहुंच गया। आइए शेयर बायबैक की डिटेल जान लेते हैं।
बायबैक की डिटेल क्या है?
अरबिंदो फार्मा लिमिटेड ने 800 करोड़ रुपये की शेयर बायबैक पेशकश 23 अप्रैल को लाएगी। कंपनी ने बताया कि बायबैक पेशकश की अंतिम तिथि 29 अप्रैल होगी। इससे पहले छह अप्रैल को कंपनी के निदेशक मंडल ने एक रुपये अंकित मूल्य वाले अधिकतम 54,23,728 पूर्ण चुकता शेयर की बायबैक के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इन्हें 1,475 रुपये प्रति शेयर के भाव पर कुल 800 करोड़ रुपये तक की राशि में ऑफर रूट के माध्यम से आनुपातिक आधार पर खरीदा जाएगा। बता दें कि अभी शेयर की कीमत 1400 रुपये के नीचे है।
ऑफर के तहत कंपनी तय कीमत पर सीमित अवधि के लिए शेयरधारकों से उनके शेयर वापस खरीदने का प्रस्ताव देती है। कंपनी ने बायबैक में भाग लेने के पात्र शेयरधारकों के निर्धारण के लिए 17 अप्रैल को रिकॉर्ड तिथि तय की है। बायबैक का साइज 31 मार्च 2025 तक के कंपनी के सिंगल ऑडिट और फाइनेंशियल डिटेल के अनुसार क्रमशः टोटल-पेडअप शेयर कैपिटल और फ्री रिपॉजिटरी (सिक्योरिटीज प्रीमियम सहित) के 3.93 प्रतिशत और 2.62 प्रतिशत के बराबर है।
शेयरधारकों को लिखे पत्र में अरबिंदो फार्मा ने कहा कि शेयर बायबैक से शेयरधारकों को लाभ पहुंचाने और उन्हें बेहतर रिटर्न देने में मदद मिलेगी। साथ ही समय के साथ प्रति शेयर आय और अन्य प्रमुख अनुपात जैसे नेटवर्थ पर रिटर्न एवं परिसंपत्तियों पर रिटर्न में सुधार होने की उम्मीद है। कंपनी ने कहा कि इस बायबैक से नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा और न ही कंपनी की मौजूदा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा।
शेयर का परफॉर्मेंस
अरबिंदो फार्मा लिमिटेड के शेयर की बात करें तो 1367.70 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 1401 रुपये पर पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। पिछले साल सितंबर में शेयर 1,017 रुपये के निचले स्तर तक गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।
कंपनी को इस प्रोडक्ट की मिली मंजूरी
हाल ही में अरबिंदो फार्मा ने घोषणा की है कि उसे US फूड्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) से डेक्सट्रोमेथोरफान पोलिस्टिरेक्स एक्सटेंडेड-रिलीज ओरल सस्पेंशन, 30 mg/5 mL (OTC) के लिए मंजूरी मिल गई है। यह प्रोडक्ट गले और श्वास नली में हल्की जलन के कारण होने वाली खांसी से कुछ समय के लिए राहत देने के लिए है। इससे नींद आने में आसानी होती है। अरबिंदो फार्मा ने बताया कि इस प्रोडक्ट का निर्माण उसकी पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सहायक कंपनी, APL हेल्थकेयर की यूनिट IV में किया जाएगा और इसके FY27 की दूसरी तिमाही में लॉन्च होने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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