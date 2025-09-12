अगस्त के खुदरा महंगाई में उछाल, रिजर्व बैंक की तय लिमिट में हैं आंकड़े

खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त महीने में बढ़कर 2.07 प्रतिशत रही जो इससे पिछले महीने यानी जुलाई में 1.61 प्रतिशत थी। बता दें कि सरकार ने रिजर्व बैंक को 2 प्रतिशत अपर या लोअर लिमिट के साथ मुद्रास्फीति चार प्रतिशत पर बनाए रखने की जिम्मेदारी दी हुई है।

August retail inflation: अगस्त के महीने में खुदरा महंगाई बढ़ गई है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त महीने में बढ़कर 2.07 प्रतिशत रही जो इससे पिछले महीने यानी जुलाई में 1.61 प्रतिशत थी। हालांकि, यह रिजर्व बैंक की तयलिमिट बैंड के दायरे में है। बता दें कि सरकार ने रिजर्व बैंक को 2 प्रतिशत अपर या लोअर लिमिट के साथ मुद्रास्फीति चार प्रतिशत पर बनाए रखने की जिम्मेदारी दी हुई है।

सालाना आधार पर मुद्रास्फीति में आई कमी हालांकि, अगस्त में सालाना आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति में कमी आई है। बीते वर्ष अगस्त में यह 3.65 प्रतिशत थी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त में खाद्य मुद्रास्फीति जुलाई की तुलना में 107 आधार अंकों की वृद्धि के साथ -0.69 प्रतिशत रही। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य मुद्रास्फीति में थोड़ा सुधार हुआ और जुलाई के -1.74 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त में -0.70 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार, शहरी क्षेत्रों में भी पिछले महीने की इसी अवधि के -1.90 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त में -0.58 प्रतिशत हो गई।

क्या है महंगाई बढ़ने के कारण? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने कहा कि अगस्त 2025 के दौरान ग्रॉस मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि मुख्य रूप रूप से सब्जियों, मांस और मछली, अंडे, तेल और वसा, व्यक्तिगत देखभाल और खाद्य उत्पादों के महंगा होने के कारण हुई।

जीएसटी कटौती का मिलेगा फायदा?

एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी दरों में व्यापक बदलाव से आवश्यक घरेलू वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें कम होंगी और इससे अगले वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति को 0.65 से 0.75 प्रतिशत तक कम करने में मदद मिल सकती है।