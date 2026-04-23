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जमा पैसे पर 7.75% तक ब्याज, इस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दिया तोहफा

Apr 23, 2026 05:05 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, सीनियर सिटीजन को टर्म डिपॉजिट पर अधिकतम 7.75% प्रति वर्ष तक ब्याज मिलेगा जबकि सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरें बढ़ाकर अधिकतम 6.75% प्रति वर्ष कर दी गई हैं।

जमा पैसे पर 7.75% तक ब्याज, इस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दिया तोहफा

भारत के सबसे बड़े स्मॉल फाइनेंस बैंक- AU स्मॉल फाइनेंस बैंक (AU SFB) ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, बैंक ने सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और रेकरिंग डिपॉजिट (RD) पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की। इस खबर के बीच बैंक के शेयर गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुए।

सीनियर सिटीजन को कितनी है ब्याज दर

सीनियर सिटीजन को टर्म डिपॉजिट पर अधिकतम 7.75% प्रति वर्ष तक ब्याज मिलेगा जबकि सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरें बढ़ाकर अधिकतम 6.75% प्रति वर्ष कर दी गई हैं। संशोधित ब्याज दरें 23 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी। इसके अलावा, सामान्य ग्राहकों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट की ब्याज दरें बढ़ाकर अधिकतम 7.25% प्रति वर्ष कर दी गई हैं।

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बता दें कि यह संशोधन 12 से 36 महीनों की अवधि के बीच होगा। संशोधित ब्याज दरें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए और मौजूदा सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगी। ये दरें 21 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले बैंक के 2726 से अधिक बैंकिंग टचपॉइंट्स के साथ-साथ AU 0101 ऐप, व्हाट्सऐप बैंकिंग और 24×7 वीडियो बैंकिंग जैसे डिजिटल चैनलों के माध्यम से भी लागू होंगी।

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शेयर का परफॉर्मेंस

AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर की बात करें तो यह 1.32% बढ़कर 1056.50 रुपये पर बंद हुआ। इंट्रा-डे में शेयर 1,059 रुपये तक जा पहुंचा। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। वहीं, अप्रैल 2025 में शेयर 621 रुपये पर था।

27 अप्रैल को अहम बैठक

हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बताया कि उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सोमवार, 27 अप्रैल 2026 को कई अहम प्रस्तावों पर विचार करने के लिए बैठक करेगा, जिसमें फंड जुटाना भी शामिल है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत की गई फाइलिंग के अनुसार बैंक ने कहा कि बोर्ड फंड जुटाने की सीमाओं के सालाना रिन्यू के लिए एक सक्षम प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है।

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बैंक ने आगे कहा कि इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP), प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या इन तरीकों के मेल के जरिए इक्विटी शेयर जारी करके फंड जुटाना शामिल है। इसके अलावा, बैंक जरूरी मंजूरियों और रेगुलेटरी जरूरतों के अधीन, बॉन्ड और नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट या अन्य अनुमत डेट सिक्योरिटीज जारी करने पर भी विचार कर सकता है। वहीं, 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के नतीजे जारी किए जाएंगे। इसके अलावा उसी अवधि के लिए इक्विटी शेयरों पर डिविडेंड की सिफारिश भी की जा सकती है।

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लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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