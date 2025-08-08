AU Small Finance Bank Ltd Share price jumps 8 percent After RBI Approval investors cheers RBI का मिला अप्रूवल, यह स्मॉल फाइनेंस बैंक 8% चढ़ा, निवेशक गदगद, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़AU Small Finance Bank Ltd Share price jumps 8 percent After RBI Approval investors cheers

शुक्रवार की सुबह एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (AU Small Finance Bank Ltd) के शेयरों के लिए शानदार रही है। कंपनी के शेयर शुरुआती कारोबार में 8 प्रतिशत चढ़ गया है। इस तेजी के पीछे की वजह आरबीआई का अप्रूवल है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 09:41 AM
Stock In Focus: शुक्रवार की सुबह एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (AU Small Finance Bank Ltd) के शेयरों के लिए शानदार रही है। कंपनी के शेयर शुरुआती कारोबार में 8 प्रतिशत चढ़ गया है। इस तेजी के पीछे की वजह आरबीआई का अप्रूवल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने एयू स्मॉल फाइनेंस को यूनिवर्सल बैंक (Universal Bank) के लिए मंजूरी दे दी है। बता दें, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर बीएसई में शुक्रवार को करीब 8 प्रतिशत की तेजी के साथ 800 रुपये के लेवल पर ही खुला है।

आरबीआई की मंजूरी मिलने के बाद यह देश का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया है जिसे यूनिवर्सल बैंक का दर्जा मिला है। बता दें, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पिछले साल सितंबर में यूनिवर्सल बैंक के लिए आवेदन किया था। अब 11 महीने के बाद आखिरकार सेंट्रल बैंक की तरफ से अप्रूल मिल गया है। इसके साथ ही उज्जिवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी रास्ता बन गया है। इन दोनों बैंकों ने भी इसी लाइसेंस के लिए आवेदन किया है।

क्या है टारगेट प्राइस

सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस Goldman Sachs ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को ‘बाय’ रेटिंग दिया है। ब्रोकरेज हाउस ने 979 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है।

शेयर बाजार में कैसा है प्रदर्शन?

बीते 3 महीने के दौरान के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों का भाव 28 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, एक साल में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का शेयर 22 प्रतिशत चढ़ा है।

2022 में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के 2022 में एक्स-बोनस ट्रेड किया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर एक बोनस दिया था। बता दें, कंपनी जुलाई के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

