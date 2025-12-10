Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़AU Small Finance Bank Ltd gets approval from govt on Foreign Investment limit
सरकार से मिला इस स्मॉल फाइनेंस बैंक को बड़ा अप्रूवल, इस साल दिया है 70% का रिटर्न

संक्षेप:

2025 में निवेशकों को मोटा रिटर्न देने वाले प्राइवेट सेक्टर के बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (AU Small Finance Bank Ltd) से जुड़ी बड़ी खबर मंगलवार देर रात को आई है। सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट लिमिट को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया है।

Dec 10, 2025 06:52 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
2025 में निवेशकों को मोटा रिटर्न देने वाले प्राइवेट सेक्टर के बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (AU Small Finance Bank Ltd) से जुड़ी बड़ी खबर मंगलवार देर रात को आई है। सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट लिमिट को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया है। बैंक को यह अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मिला है। इस खबर के सामने आने के बाद बैंक के शेयरों में आज हलचल देखने को मिल सकता है।

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दी जानकारी में कहा है कि सरकार की तरफ से विदेशी निवेश की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। यानी अब बैंक में 74 प्रतिशत हिस्सा विदेशी निवेशकों के पास जा सकता है। अभी तक यह लिमिट 49 प्रतिशत की है। हालांकि, सरकार की तरफ से यह अनुमति कई शर्तों के साथ दी गई है।

टाटा ग्रुप की इन कंपनियों के लिए बुरा सपना साबित हुआ 2025 का साल

अभी 34.50% हिस्सा

30 सितंबर 2025 तक के डाटा के अनुसार फॉरेन पोर्टफोलियो इंवेस्टर्स के पास बैंक का 34.50 प्रतिशत हिस्सा है। जबकि बैंक के पास कोई भी डायरेक्ट इंवेस्टमेंट नहीं है।

शेयरों का प्रदर्शन शानदार

मंगलवार को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर 1.92 प्रतिशत की तेजी के साथ 971.10 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते 3 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 39 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 2025 में कंपनी के शेयरों का भाव 70 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, एक साल में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयरों की कीमतों में 67 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। कंपनी का 52 वीक हाई 973.85 रुपये है। इस लेवल पर कंपनी का शेयर 9 दिसंबर को था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का 52 वीक लो लेवल 479 रुपये है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का मार्केट कैप 72508 करोड़ रुपये का है।

दो साल में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयरों की कीमतों में 31 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 5 साल में बैंक के शेयरों का भाव 110 प्रतिशत चढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 83 प्रतिशत की तेजी आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

