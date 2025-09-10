AU small finance bank cfo vimal jain passes away due to cardiac arrest check detail नहीं रहे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के CFO, हार्ट अटैक की वजह से निधन, Business Hindi News - Hindustan
Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 04:09 PM
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) विमल जैन का निधन हो गया है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बैंक ने बताया कि हार्ट अटैक की वजह से विमल जैन का निधन हुआ है। विमल जैन साल 2010 से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़े थे और उन्हें वित्तीय संस्थान का एक प्रमुख स्तंभ माना जाता था। अपने 15 साल के कार्यकाल में जैन ने ना सिर्फ मजबूत टीम बनाई बल्कि नेतृत्व भी किया। बैंक ने जैन के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

कई बड़े कारोबारियों का निधन

आपको बता दें कि बीते कुछ साल में हार्ट अटैक की वजह से कई बड़े कारोबारियों ने जान गंवाई है। पेपरफ्राई के सह-संस्थापक और सीईओ, अंबरीश मूर्ति का अगस्त 2023 में हृदयाघात से निधन हो गया। टेबल स्पेस के संस्थापक और सीईओ अमित बनर्जी की भी इस वर्ष की शुरुआत में अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। एपिगेमिया दही ब्रांड की मूल कंपनी ड्रम्स फूड इंटरनेशनल के सह-संस्थापक रोहन मीरचंदानी की भी दिसंबर 2024 में हार्ट अटैक से मौत हुई थी।

यूनिवर्सल बैंक की मंजूरी

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक के रूप में काम करने के लिए ‘सैद्धांतिक' मंजूरी देने का निर्णय लिया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस 2015 में प्राप्त करने के बाद, एयू फाइनेंसर्स ने अप्रैल, 2017 में एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अपना कामकाज शुरू किया। इस बैंक का 21 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में 2,505 से अधिक केंद्रों का नेटवर्क है। जून, 2025 के अंत तक इसका ग्राहक आधार 1.15 करोड़ और कार्यबल 53,000 से अधिक था।

शेयर का हाल

वर्तमान में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर 2.39% बढ़कर 714.15 रुपये पर बंद हुए। मार्च में यह शेयर 479 रुपये के निचले स्तर पर था। वहीं, जुलाई में शेयर की कीमत 841 रुपये पर थी।

