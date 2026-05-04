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1 शेयर पर 30 रुपये का डिविडेंड, ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट प्राइस में किया इजाफा, एक्सपर्ट बुलिश

May 04, 2026 08:48 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Atul Limited Share price: अतुल लिमिटेड ने एक शेयर पर 30 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। कंपनी के टारगेट प्राइस में भी ब्रोकरेज हाउस ने इजाफा किया है। 

1 शेयर पर 30 रुपये का डिविडेंड, ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट प्राइस में किया इजाफा, एक्सपर्ट बुलिश

Atul Limited Share price: डिविडेंड देने जा रही कंपनी अतुल लिमिटेड के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट बुलिश हैं। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने इस स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है। बता दें, अतुल लिमिटेड की तरफ से एक शेयर पर 30 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा।

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कंपनी के तिमाही नतीजे कैसे रहे हैं? (Atul limited q4 results)

अतुल लिमिटेड 24 अप्रैल को मार्च तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि 210 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 127 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था। सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 66 प्रतिशत का इजाफा हुआ था।

रेवन्यू की बात करें तो मार्च तिमाही में यह 1670 करोड़ रुपये रहा है। जोकि 15 प्रतिशत बढ़ चुका है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 1451.60 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी का EBITDA जनवरी से मार्च 2026 के दौरान 280 करोड़ रुपये रहा था। यह 25.70 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले यह 223 करोड़ रुपये रहा था।

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किस दिन है डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट? (atul limited dividend)

वित्त वर्ष 2026 के लिए कंपनी ने एक शेयर पर 30 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। अतुल लिमिटेड ने डिविडेंड के लिए 17 जुलाई 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में इस दिन रहेगा उन्हें डिविडेंड का लाभ मिलेगा।

शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (atul limited share performance)

गुरुवार को मार्केट के बंद होने के समय पर अतुल लिमिटेड के शेयरों का भाव 6825 रुपये था। बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 8.40 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 2026 में कंपनी के शेयरों का भाव 10.63 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का 52 वीक हाई 7788 रुपये है। इस कंपनी का 52 वीक लो लेवल 8181 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 10830 करोड़ रुपये का है।

3 साल में Atul Ltd के शेयरों की कीमतों में 1.11 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। बता दें, 5 साल में यह स्टॉक 16.25 प्रतिशत का निगेटिव रिटर्न दिया है।

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क्या सेट किया गया है टारगेट प्राइस? (atul limited target price)

नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने अतुल लिमिटेड के शेयरों के लिए 8451 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। पहले टारगेट प्राइस 7857 रुपये था। ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट प्राइस में इजाफा किया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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