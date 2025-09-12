Atul Auto Shares jumped 13 Percent Vijay Kedia holds more than 50 lakh Share छोटकू शेयर में तूफानी तेजी, विजय केडिया का है बड़ा दांव, खरीद रखे हैं 5000000 से ज्यादा शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Atul Auto Shares jumped 13 Percent Vijay Kedia holds more than 50 lakh Share

छोटकू शेयर में तूफानी तेजी, विजय केडिया का है बड़ा दांव, खरीद रखे हैं 5000000 से ज्यादा शेयर

अतुल ऑटो के शेयर 13% से अधिक चढ़कर 548.35 रुपये पर पहुंच गए हैं। एक महीने में कंपनी के शेयरों में 27% से ज्यादा की तेजी आई है। दिग्गज निवेशक विजय केडिया का कंपनी पर बड़ा दांव है। केडिया के पास अतुल ऑटो के 50 लाख से ज्यादा शेयर हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 03:26 PM
share Share
Follow Us on
छोटकू शेयर में तूफानी तेजी, विजय केडिया का है बड़ा दांव, खरीद रखे हैं 5000000 से ज्यादा शेयर

कमर्शियल व्हीकल्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अतुल ऑटो लिमिटेड के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। अतुल ऑटो के शेयर शुक्रवार को 13 पर्सेंट से ज्यादा के उछाल के साथ 548.35 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 27 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। शेयर मार्केट के दिग्गज निवेशक विजय केडिया का अतुल ऑटो पर बड़ा दांव है। विजय केडिया के पास स्मॉलकैप कंपनी अतुल ऑटो के 50 लाख से ज्यादा शेयर हैं। अतुल ऑटो के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 693 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 407.05 रुपये है।

विजय केडिया का है कंपनी पर बड़ा दांव
दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया का अतुल ऑटो लिमिटेड पर बड़ा दांव है। विजय केडिया के पर्सनल पोर्टफोलियो में अतुल ऑटो के 50,50,505 शेयर हैं। कंपनी में केडिया की 18.20 पर्सेंट हिस्सेदारी है। इसके अलावा, विजय केडिया की इनवेस्टमेंट फर्म केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के पास अतुल ऑटो के 7,51,512 शेयर हैं। कंपनी में केडिया सिक्योरिटीज की 2.71 पर्सेंट हिस्सेदारी है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 42.73 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 57.27 पर्सेंट है।

ये भी पढ़ें:डिफेंस कंपनियों के शेयरों में आई तूफानी तेजी, 13% तक उछल गया शेयर का दाम

5 साल में 200% से ज्यादा उछल गए अतुल ऑटो के शेयर
अतुल ऑटो लिमिटेड (Atul Auto) के शेयर पिछले पांच साल में 200 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कमर्शियल व्हीकल्स इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर 11 सितंबर 2020 को 179.50 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 12 सितंबर 2025 को 548.35 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले तीन साल में अतुल ऑटो के शेयरों में 175 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 15 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। अतुल ऑटो अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है। कंपनी ने जुलाई 2012 में अपने निवेशकों को 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा।

Business Latest News Share Market Multibagger Stock
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।