छोटकू शेयर में तूफानी तेजी, विजय केडिया का है बड़ा दांव, खरीद रखे हैं 5000000 से ज्यादा शेयर

कमर्शियल व्हीकल्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अतुल ऑटो लिमिटेड के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। अतुल ऑटो के शेयर शुक्रवार को 13 पर्सेंट से ज्यादा के उछाल के साथ 548.35 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 27 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। शेयर मार्केट के दिग्गज निवेशक विजय केडिया का अतुल ऑटो पर बड़ा दांव है। विजय केडिया के पास स्मॉलकैप कंपनी अतुल ऑटो के 50 लाख से ज्यादा शेयर हैं। अतुल ऑटो के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 693 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 407.05 रुपये है।

विजय केडिया का है कंपनी पर बड़ा दांव

दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया का अतुल ऑटो लिमिटेड पर बड़ा दांव है। विजय केडिया के पर्सनल पोर्टफोलियो में अतुल ऑटो के 50,50,505 शेयर हैं। कंपनी में केडिया की 18.20 पर्सेंट हिस्सेदारी है। इसके अलावा, विजय केडिया की इनवेस्टमेंट फर्म केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के पास अतुल ऑटो के 7,51,512 शेयर हैं। कंपनी में केडिया सिक्योरिटीज की 2.71 पर्सेंट हिस्सेदारी है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 42.73 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 57.27 पर्सेंट है।