Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Atul Auto Share rallied around 13 Percent today crossed 500 rupee vijay kedia holds over 50 lakh share
करीब दोगुना हुआ मुनाफा, 500 रुपये के पार पहुंचा शेयर, विजय केडिया के पास 50 लाख से ज्यादा शेयर

करीब दोगुना हुआ मुनाफा, 500 रुपये के पार पहुंचा शेयर, विजय केडिया के पास 50 लाख से ज्यादा शेयर

संक्षेप:

अतुल ऑटो के शेयर सोमवार को BSE में करीब 13% उछलकर 504 रुपये पर पहुंच गए हैं। अतुल ऑटो का मुनाफा दिसंबर 2025 तिमाही में करीब दोगुना बढ़ा है। दिग्गज निवेशक विजय केडिया का अतुल ऑटो पर बड़ा दांव है।

Feb 09, 2026 12:26 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
कमर्शियल व्हीकल्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अतुल ऑटो लिमिटेड के शेयर रॉकेट बन गए हैं। अतुल ऑटो के शेयर सोमवार को BSE में करीब 13 पर्सेंट की तेजी के साथ 504 रुपये पर पहुंच गए हैं। अतुल ऑटो का मुनाफा दिसंबर 2025 तिमाही में करीब दोगुना बढ़ा है, शानदार वित्तीय नतीजों के बाद ही कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। दिग्गज निवेशक विजय केडिया का भी अतुल ऑटो पर बड़ा दांव है। केडिया के पास अतुल ऑटो के 50 लाख से ज्यादा शेयर हैं।

98% बढ़ा है अतुल ऑटो का मुनाफा
अतुल ऑटो लिमिटेड (Atul Auto) का कंसॉलिडेटेड मुनाफा चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 98.06 पर्सेंट बढ़कर 15.35 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में अतुल ऑटो का मुनाफा 7.75 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में अतुल ऑटो का रेवेन्यू सालाना आधार पर 18.39 पर्सेंट बढ़कर 230.86 करोड़ रुपये रहा है। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में टैक्स भुगतान से पहले कंपनी का मुनाफा 20.02 करोड़ रुपये रहा है। टैक्स भुगतान से पहले कंपनी का मुनाफा 100.60 पर्सेंट बढ़ा है। पिछले साल की समान अवधि में टैक्स चुकाने से पहले कंपनी का मुनाफा 9.98 करोड़ रुपये था।

विजय केडिया का कंपनी पर बड़ा दांव
दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया का अतुल ऑटो लिमिटेड (Atul Auto) पर बड़ा दांव है। विजय केडिया के पर्सनल पोर्टफोलियो में अतुल ऑटो लिमिटेड के 50,50,505 शेयर हैं। कंपनी में केडिया की हिस्सेदारी 18.20 पर्सेंट है। विजय केडिया की इनवेस्टमेंट इकाई केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के पास भी अतुल ऑटो के 7,51,512 शेयर हैं। केडिया सिक्योरिटीज की अतुल ऑटो में 2.71 पर्सेंट हिस्सेदारी है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा दिसंबर 2025 तिमाही तक का है। पिछले पांच साल में अतुल ऑटो लिमिटेड के शेयरों में 173 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। अतुल ऑटो लिमिटेड दिग्गज थ्री-व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी के पास थ्री-व्हीलर प्रॉडक्ट्स की कंप्लीट रेंज है, जिसमें डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी और इलेक्ट्रिक शामिल हैं।

