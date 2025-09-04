Atul Auto Share jumped over 13 Percent Ace Investor Vijay Kedia Holds more than 50 lakh Share इस छोटकू ऑटो स्टॉक में तूफानी तेजी, विजय केडिया के पास हैं 5000000 से ज्यादा शेयर, Business Hindi News - Hindustan
इस छोटकू ऑटो स्टॉक में तूफानी तेजी, विजय केडिया के पास हैं 5000000 से ज्यादा शेयर

अतुल ऑटो के शेयर गुरुवार को 14% से ज्यादा चढ़कर 499.05 रुपये पर पहुंच गए हैं। अतुल ऑटो पर दिग्गज निवेशक विजय केडिया का बड़ा दांव है। केडिया के पास अतुल ऑटो लिमिटेड के 50 लाख से ज्यादा शेयर हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 12:18 PM
स्मॉलकैप ऑटो स्टॉक अतुल ऑटो में तूफानी तेजी आई है। अतुल ऑटो लिमिटेड के शेयर गुरुवार को BSE में 14 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 499.05 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कमर्शियल व्हीकल्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अतुल ऑटो पर दिग्गज निवेशक विजय केडिया का बड़ा दांव है। केडिया के पास अतुल ऑटो लिमिटेड के 50 लाख से ज्यादा शेयर हैं। अतुल ऑटो के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 723 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 407.05 रुपये है। अतुल ऑटो का मार्केट कैप गुरुवार को 1365 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

विजय केडिया के पास अतुल ऑटो के 5000000 से ज्यादा शेयर
दिग्गज निवेशक विजय केडिया के पर्सनल पोर्टफोलियो में अतुल ऑटो लिमिटेड के 50,50,505 शेयर हैं। ऑटोमोबाइल कंपनी में केडिया की हिस्सेदारी 18.20 पर्सेंट है। वहीं, केडिया की इनवेस्टमेंट फर्म केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के पास अतुल ऑटो के 7,51,512 शेयर हैं। कंपनी में केडिया सिक्योरिटीज की 2.71 पर्सेंट हिस्सेदारी है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा जून 2025 तिमाही तक का है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 42.73 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 57.27 पर्सेंट है।

5 साल में शेयरों में 175% से अधिक का उछाल
अतुल ऑटो लिमिटेड (Atul Auto) के शेयरों में पिछले पांच साल में 175 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आई है। ऑटोमोबाइल कंपनी के शेयर 4 सितंबर 2020 को 179.15 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 4 सितंबर 2025 को 499.05 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयरों में 160 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले एक साल में अतुल ऑटो लिमिटेड के शेयर 27 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 10 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। अतुल ऑटो अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है। कंपनी ने जुलाई 2012 में अपने निवेशकों को 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए थे। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा था।

