इस छोटकू ऑटो स्टॉक में तूफानी तेजी, विजय केडिया के पास हैं 5000000 से ज्यादा शेयर

स्मॉलकैप ऑटो स्टॉक अतुल ऑटो में तूफानी तेजी आई है। अतुल ऑटो लिमिटेड के शेयर गुरुवार को BSE में 14 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 499.05 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कमर्शियल व्हीकल्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अतुल ऑटो पर दिग्गज निवेशक विजय केडिया का बड़ा दांव है। केडिया के पास अतुल ऑटो लिमिटेड के 50 लाख से ज्यादा शेयर हैं। अतुल ऑटो के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 723 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 407.05 रुपये है। अतुल ऑटो का मार्केट कैप गुरुवार को 1365 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

विजय केडिया के पास अतुल ऑटो के 5000000 से ज्यादा शेयर

दिग्गज निवेशक विजय केडिया के पर्सनल पोर्टफोलियो में अतुल ऑटो लिमिटेड के 50,50,505 शेयर हैं। ऑटोमोबाइल कंपनी में केडिया की हिस्सेदारी 18.20 पर्सेंट है। वहीं, केडिया की इनवेस्टमेंट फर्म केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के पास अतुल ऑटो के 7,51,512 शेयर हैं। कंपनी में केडिया सिक्योरिटीज की 2.71 पर्सेंट हिस्सेदारी है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा जून 2025 तिमाही तक का है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 42.73 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 57.27 पर्सेंट है।