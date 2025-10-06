30 नवंबर तक जरूर कर लें यह काम वरना अटक जाएगी पेंशन

80 साल से ऊपर के पेंशनधारक 30 नवंबर तक इस जमा कर सकते हैं वहीं, 60 से 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिक 1 से 30 नवंबर तक यह काम कर पाएंगे। यह काम घर बैठे ऑनलाइन तरीके से आसानी से किया जा सकता है। यही नहीं , डाकिए को घर बुलाकर भी उसके माध्यम से इसे जमा किया जा सकता है।

समय पर पेंशन पाने के लिए हर साल जीवन प्रमाणपत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) देना पड़ता है। इस जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 80 साल से ऊपर के पेंशनधारक 30 नवंबर तक इस जमा कर सकते हैं वहीं, 60 से 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिक 1 से 30 नवंबर तक यह काम कर पाएंगे। यह काम घर बैठे ऑनलाइन तरीके से आसानी से किया जा सकता है। यही नहीं , डाकिए को घर बुलाकर भी उसके माध्यम से इसे जमा किया जा सकता है।

इसलिए जरूरी है जीवन प्रमाणपत्र पेंशनभोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र है। यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य शासकीय संस्थान के सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इससे पता चलता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है या नहीं।

यह प्रमाणपत्र एक साल के लिए वैध होता है। यानी दिसंबर महीने से पेंशन पाने के लिए ये जरूरी है कि 30 नवंबर तक फिर से यह प्रमाणपत्र जमा कराएं। यदि कोई पेंशनभोगी जमा नहीं करा पाता है तो दिसंबर से पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी। हालांकि, बाद में जमा होने पर बकाया राशि के साथ पूरी पेंशन की राशि खाते में आ जाती है।

कहां करें संपर्क पेंशनभोगी अपने जीवन प्रमाण, संबंधित बैंक या डाकघर का आधिकारिक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां जरूरी जानकारी देकर प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी जीवन प्रमाण सेंटर, बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर जाकर भी पंजीकरण कराया जा सकता है। वहां आधार, बैंक ब्योरा, पीपीो नंबर और मोबाइल नंबर देकर पंजीकरण हो जाता है।

ऐप पर ऐसे करें रजिस्ट्रेशन - सबसे पहले Jeevan Pramaan ऐप डाउनलोड करें। ऐप में न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

- आधार नंबर, नाम, बैंक अकाउंट नंबर, पेंशन ऑर्डर (पीपीओ) और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरें।

- ‘Send OTP’ पर क्लिक करें और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें।

- इसके बाद आधार से जुड़ी बायोमेट्रिक पहचान (फिंगरप्रिंट या आईरिस) से पुष्टि करें।

- जमा करने पर आधार प्राधिकरण जानकारी सत्यापित करेगा और आपको एक Jeevan Pramaan ID मिलेगी।

ऑनलाइन ऐसे प्राप्त करें - Pramaan ID बनने के बाद पेंशनभोगी को ऐप में दोबारा ओटीपी के जरिए लॉगिन करना होगा।

- ‘Generate Jeevan Pramaan’ का विकल्प चुनें और अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें।

- ‘Generate OTP’ पर क्लिक करें और जो ओटीपी आए, उसे दर्ज करें। इसके साथ पीपीओ नंबर, जिस एजेंसी से पेंशन मिलती है, आपका नाम और बाकी जरूरी जानकारी भी डालनी होगी।

- फिर ऐप आपका चेहरा स्कैन करने की अनुमति मांगेगा। यहां यस विकल्प पर क्लिक करें। फिर सभी दिशा-निर्देश दिखेंगे को पढ़कर प्रोसीड बटन पर क्लिक करें।

- अब आपका चेहरा स्कैन किया जाएगा। इसके बाद पूछी गई जानकारी दर्ज करें और एक बार आपके चेहरे को फिर से स्कैन किया जाएगा और आपको जीवन प्रमाण आईडी नंबर मिलेगा।

- अंत में प्रमाणपत्र डाउनलोड करने का विकल्प सक्रिया हो जाएगा। इसके अलावा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पुष्टि वाला एसएमएस भी आएगा।

डाकिए को घर बुलाकर जमा करें डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए डोर स्टेप सेवा शुरू की है। पेंशनधारक द्वारा अनुरोध किए जाने के तुरंत बाद निकटतम डाकघर का डाकिया पेंशनभोगी के घर आएगा और डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को पूरा करेगा। इस सुविधा के लिए पेंशनधारक को 70 रुपये का भुगतान करना होगा।

ऐसे करें अनुरोध - पेंशनभोगी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की वेबसाइट के जरिए डाकिया को घर बुलाने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

- मोबाइल ऐप के जरिए इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए पेंशनभोगी को PostInfo App डाउनलोड करना होगा।

इन बातों का ध्यान रखें 1. आधार नंबर, ओटीपी फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन किसी अनजान व्यक्ति या थर्ड पार्टी एजेंसी को न दें।

2. सत्यापन हमेशा विश्वसनीय सेंटर (जैसे बैंक, डाकघर या कॉमन सर्विस सेंटर) पर ही कराएं।

3. प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर नकली ऐप भी आ जाते हैं, इसलिए आधिकारिक ऐप ही डाउनलोड करें।

4. “आपका जीवन प्रमाण फेल हो गया” कहकर कॉल या मैसेज आने पर लिंक क्लिक न करें।