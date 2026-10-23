सऊदी अरब पर हमलाें से कच्चे तेल में लगी आग, ब्रेंट $113 के पार; पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने के आसार

मुख्य बातें

सऊदी अरब पर बढ़ते हमलों और दुनिया की तेल सप्लाई बाधित होने की आशंका से कच्चे तेल की कीमतों में करीब एक सप्ताह की सबसे बड़ी तेजी दर्ज की गई। इससे भारत जैसे देश में महंगाई और पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ने का रिस्क रहेगा। यानी आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने के आसार हैं। बता दें एक बैरल कच्चे तेल में 10 डॉलर की बढ़ोतरी की वजह से कंपनियों को करीब 6 रुपये प्रति लीटर का नुकसान होता है। ईरान-अमेरिका युद्ध से अबतक कच्चा तेल 85 प्रतिशत से अधिक महंगा हो चुका है। इसके बावजूद भारत में पेट्रोल-डीजल के रेट केवल 8.50 प्रतिशत ही बढ़े हैं।

गुरुवार को ब्रेंट क्रूड 113 डॉलर प्रति बैरल के पार बंद हुआ, जबकि अमेरिकी कच्चा तेल WTI करीब 99 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी बनी रहने से भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों का आयात बिल बढ़ सकता है।

क्यों लगी तेल की कीमतों में आग ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान समर्थित हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब के लाल सागर स्थित यनबू बंदरगाह पर हालिया हमलों के अलावा देश के एक ऑयल जोन और हवाई अड्डे पर जानलेवा हमलों का दावा किया है। इन घटनाओं से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ने की आशंका है, जिसका असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ रहा है।

सऊदी अरब ग्लोबल ऑयल सप्लाई का अहम केंद्र है। ऐसे में उसके तेल ठिकानों और निर्यात से जुड़े बुनियादी ढांचे पर हमले बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।

ब्रेंट क्रूड इस साल 85% से ज्यादा चढ़ा अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण इस साल वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 85% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं, डीजल जैसे रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में इससे भी ज्यादा तेजी आई है।

होर्मुज स्ट्रेट के आसपास तनाव बढ़ने की आशंका भी बाजार पर दबाव बना रही है। यह समुद्री मार्ग वैश्विक तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम है। यहां किसी भी तरह की बाधा से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई प्रभावित हो सकती है।

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दावा किया कि अमेरिका ने ईरान को काफी कमजोर कर दिया है। उन्होंने आगे भी कार्रवाई करने का संकेत दिया, हालांकि इसके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी।

डीजल की किल्लत से सरकारों की बढ़ी चिंता फारस की खाड़ी से कच्चे तेल की आवाजाही में सुधार के बावजूद पेट्रोलियम उत्पादों की शिपमेंट अभी भी सीमित है। दूसरी ओर, रूस की रिफाइनरियों पर यूक्रेन के बढ़ते हमलों से ईंधन की उपलब्धता पर दबाव बढ़ा है।

इस स्थिति से निपटने के लिए कई सरकारें अपने स्ट्रेटजिक रिजर्व से फ्यूल निकाल रही हैं। अमेरिका में भी राष्ट्रपति ट्रंप फ्यूल की कीमतें कम करने के विकल्प तलाश रहे हैं।इस बीच रूस के घरेलू ईंधन बाजार में कुछ राहत के संकेत मिले हैं। इंटरफैक्स की रिपोर्ट के अनुसार, रूसी सरकार ने बताया है कि पेट्रोल और डीजल का उत्पादन बढ़ रहा है और ईंधन के भंडार को दोबारा भरा जा रहा है।